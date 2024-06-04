انتاج أوبك يرتفع 145 ألف برميل يومياً في مايو

أظهر مسح أجرته رويترز اليوم الثلاثاء أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من النفط ارتفع في أيار / مايو بمقدار 145 ألف برميل يومياً، إذ طغت زيادة الصادرات من نيجيريا والعراق على أثر التخفيضات الطوعية للإمدادات من جانب بعض الأعضاء المتفق عليها في إطار تحالف أوبك+ الأوسع.

وأظهر المسح الذي استند إلى بيانات ملاحية ومعلومات من مصادر بالقطاع أن منظمة أوبك ضخت 26.63 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، بزيادة 145 ألف برميل يوميا عن نيسان / أبريل.

وتأتي الزيادة من العراق على الرغم من تعهد ثاني أكبر منتج في أوبك، إلى جانب كازاخستان عضو أوبك+، بالتعويض عن الإفراط في الإنتاج في وقت سابق من خلال إجراء مزيد من التخفيضات في بقية عام 2024.

وقام العديد من أعضاء أوبك+، التي تضم أوبك وروسيا وحلفاء آخرين، بإجراء تخفيضات جديدة في كانون الثاني / يناير لمواجهة الضعف الاقتصادي وزيادة الإمدادات خارج المجموعة. وقرر المنتجون يوم الأحد الإبقاء عليها في مكانها للربع الثالث، بعد أن قاموا في وقت سابق بتمديدها حتى حزيران / يونيو.

وخلص المسح إلى أن العراق ونيجيريا زادا إنتاجهما بمقدار 50 ألف برميل يومياً، وكانت هناك زيادات أصغر في السعودية والإمارات العربية المتحدة. والجزائر فقط هي التي خفضت الإنتاج نتيجة لصيانة حقول النفط.

وخلص المسح إلى أن أوبك ضخت نحو 250 ألف برميل يومياً زيادة عن الهدف الضمني للأعضاء التسعة المشمولين باتفاقات خفض الإمدادات، ويمثل العراق الجزء الأكبر من الفائض.