6 ملايين طن إجمالي احتياطيات اليورانيوم في العالم

يعتقد البعض أن رواسب اليورانيوم نادرة بسبب الدور الحاسم الذي يلعبه في توليد الطاقة النووية، إلى جانب التكاليف والعواقب المتعلقة بالمجال.

لكن الحقيقة هي أن اليورانيوم موجود بكثرة، فهو أكثر وفرة من الذهب والفضة، على سبيل المثال، ويماثل وجود القصدير في القشرة الأرضية.

وفقا لأرقام الرابطة النووية العالمية، المحدثة في أغسطس/آب 2023، تمتلك أستراليا وكازاخستان وكندا الحصص الأكبر من موارد اليورانيوم المتاحة، حيث تمثل أكثر من 50% من إجمالي الاحتياطيات العالمية.

ولكن من بين هذه البلدان الثلاثة، تحتل أستراليا مكانة بارزة، حيث تم اكتشاف أكثر من 1.7 مليون طن من اليورانيوم (28% من احتياطيات العالم) حاليا.

ويعد منجمها في السد الأولمبي، الواقع على بعد حوالي 600 كيلومتر شمال أديلايد، أكبر مستودع منفرد لليورانيوم في العالم، ومن المثير للاهتمام أيضا أنه رابع أكبر مستودع للنحاس.

على الرغم من ذلك، تعد أستراليا رابع أكبر منتج لليورانيوم حاليا، وتحتل المرتبة الخامسة في إنتاج اليورانيوم على الإطلاق.

وخارج المراكز الثلاثة الأولى، تمتلك كل من روسيا وناميبيا تقريبا نفس الكمية من احتياطيات اليورانيوم: حوالي 8% لكل منهما، وهو ما يعادل حوالي 470 ألف طن.

وتمتلك كل من جنوب أفريقيا والبرازيل والنيجر 5% من إجمالي الاحتياطيات العالمية أيضا، وتكمل الصين المراكز العشرة الأولى بحصة 3% من احتياطي اليورانيوم، أي نحو 224 ألف طن.

البيانات الحالية تعتمد على احتياطيات اليورانيوم المعروفة التي يمكن استخراجها اقتصاديا، لكن الكمية الإجمالية لليورانيوم في العالم غير معروفة بالضبط، ويمكن العثور على رواسب جديدة في كل وقت.

والواقع أن احتياطيات اليورانيوم المعروفة في العالم زادت بنحو 25% في العقد الماضي وحده ووصلت إلى 6 ملايين، وذلك بفضل التكنولوجيا الأفضل التي تعمل على تحسين جهود الاستكشاف.

وفي الوقت نفسه، ليست كل رواسب اليورانيوم متساوية، على سبيل المثال، في منجم السد الأولمبي بأستراليا، يتم استرداد اليورانيوم كمنتج ثانوي لتعدين النحاس الذي يحدث في نفس الموقع.

وفي جنوب أفريقيا، يظهر كمنتج ثانوي أثناء معالجة الخامات في عملية تعدين الذهب، ويمكن للأجسام التي تحتوي على تركيزات عالية من مادتين أن تزيد الهوامش، حيث يمكن تقاسم التكاليف لمنتجين مختلفين.