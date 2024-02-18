استهلاك الهند من الغاز الطبيعي يرتفع 3 مرات بحلول 2050

تشير التوقعات إلى أن استهلاك الهند من الغاز الطبيعي سيرتفع إلى 3 أمثال بحلول عام 2050، في ظل توسع الصناعة في البلاد وزيادة تكرير النفط لتلبية الطلب المتزايد على الوقود، وفقا لتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

في عام 2022، بلغ استهلاك الهند من الغاز الطبيعي 7 مليارات قدم مكعبة يوميا، ويأتي أكثر من 70% من الطلب من القطاع الصناعي.

تضاعف استهلاك الغاز

وبحلول عام 2050، من المتوقع أن يتضاعف استهلاك الهند من الغاز الطبيعي أكثر من 3 أضعاف ليصل إلى 23.2 مليار قدم مكعبة في اليوم.

ومن بين القطاعات الاستهلاكية الخمسة في الهند، سوف تنمو حصة القطاع الصناعي من استهلاك الغاز بشكل أكبر، حيث ترتفع إلى 80% من إجمالي الاستهلاك، يليه قطاع النقل الذي يرتفع إلى 10%.

وتشير إدارة معلومات الطاقة إلى أنه من المتوقع أن ينمو استهلاك الهند من الغاز في مجال تكرير النفط بشكل كبير لمواكبة الطلب المحلي على المنتجات النفطية.

وبحلول عام 2050، سوف يرتفع استهلاك الغاز بأكثر من 250% لإنتاج المواد الكيميائية الأساسية وبأكثر من 400% للتكرير، حيث تمثل الصناعتان معا نحو 79% من الطلب الصناعي على الغاز الطبيعي في الهند في عام 2050.

تعزيز الطاقة التكريرية

وتعمل الهند على تعزيز طاقتها التكريرية، وقال وزير الدولة للنفط للبرلمان الهندي في نهاية عام 2023 إنه يتعين على البلاد إضافة 1.12 مليون برميل يوميا إلى إجماليها الحالي كل عام حتى عام 2028.

وقال رامسوار تيلي، إنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي طاقة التكرير الهندية بنسبة 22% في 5 سنوات من 254 مليون طن متري سنويا، أي ما يعادل حوالي 5.8 مليون برميل يوميا.

ووفقاً لتوقعات إدارة معلومات الطاقة، من المتوقع أن ينمو الطلب على الغاز في الهند مدعوما بتكرير النفط وغيره من الإنتاج الصناعي بمعدل سنوي قدره 4.4% بحلول عام 2050، أي أكثر من ضعف معدل النمو السنوي لاستهلاك الغاز البالغ 2% في الصين.

ينمو اقتصاد الهند بشكل أسرع من جميع الاقتصادات الكبرى الأخرى، وكذلك الطلب على الطاقة.

ويتوقع جميع المحللين أن تحل الهند محل الصين باعتبارها المحرك الأكبر لنمو الطلب العالمي على النفط على المدى الطويل، وهو ما ينبغي أن يحدث قبل عام 2030.