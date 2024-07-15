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“النوخذة”.. الكويت تعلن كشفا نفطيا يعادل إنتاجها في 3 سنوات

حقل “النوخذة” البحري الكويتي، يمتلك احتياطيات أولية تقدر 3.2 مليار برميل من مكافئ النفط.

فريق التحرير by فريق التحرير
"النوخذة".. الكويت تعلن كشفا نفطيا يعادل إنتاجها في 3 سنوات
"النوخذة".. الكويت تعلن كشفا نفطيا يعادل إنتاجها في 3 سنوات

قالت شركة نفط الكويت، التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، إنها اكتشفت “كميات تجارية ضخمة” من النفط الخفيف، والغاز المصاحب في حقل “النوخذة” البحري، مما يمثل “نقطة تحول” في جهودها لاستكشاف الهيدروكربونات البحرية.

ويمتلك حقل “النوخذة”، شرق جزيرة فيلكا في المياه الاقتصادية الكويتية، احتياطيات أولية تقدر بنحو 2.1 مليار برميل من النفط الخفيف، و5.1 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز، أو 3.2 مليار برميل من مكافئ النفط، بحسب وكالة أنباء الكويت “كونا”.

بدء الإنتاج الفعلي من حقل “النوخذة” في أقرب وقت ممكن

"النوخذة".. الكويت تعلن كشفا نفطيا يعادل إنتاجها في 3 سنوات

وأكدت شركة نفط الكويت، في بيان، إنه سيتم وضع خطة لبدء الإنتاج الفعلي من حقل “النوخذة”، في أقرب وقت ممكن.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود ناصر الصباح في مقطع فيديو نشرته الشركة على موقع “X” ( تويتر سابقا)، إن احتياطيات الاكتشاف الجديد تعادل إجمالي إنتاج البلاد في 3 سنوات.

وأوضحت شركة نفط الكويت، إن المساحة التقديرية الأولية لبئر النفط المكتشف حديثا تبلغ نحو 96 كيلومترا مربعا.

وشركة نفط الكويت، يعتبر دورها الرئيسي، هو استكشاف وتطوير وإنتاج النفط، والغاز داخل الكويت.

خامس أكبر منتج في منظمة “أوبك

"النوخذة".. الكويت تعلن كشفا نفطيا يعادل إنتاجها في 3 سنوات

والكويت، هي خامس أكبر منتج في منظمة “أوبك”، ويبلغ إنتاجها الحالي حوالي 2.48 مليون برميل يوميا.

وتهدف الكويت، إلى تعزيز الطاقة الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2035.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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