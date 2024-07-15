“النوخذة”.. الكويت تعلن كشفا نفطيا يعادل إنتاجها في 3 سنوات

قالت شركة نفط الكويت، التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، إنها اكتشفت “كميات تجارية ضخمة” من النفط الخفيف، والغاز المصاحب في حقل “النوخذة” البحري، مما يمثل “نقطة تحول” في جهودها لاستكشاف الهيدروكربونات البحرية.

ويمتلك حقل “النوخذة”، شرق جزيرة فيلكا في المياه الاقتصادية الكويتية، احتياطيات أولية تقدر بنحو 2.1 مليار برميل من النفط الخفيف، و5.1 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز، أو 3.2 مليار برميل من مكافئ النفط، بحسب وكالة أنباء الكويت “كونا”.

بدء الإنتاج الفعلي من حقل “النوخذة” في أقرب وقت ممكن

وأكدت شركة نفط الكويت، في بيان، إنه سيتم وضع خطة لبدء الإنتاج الفعلي من حقل “النوخذة”، في أقرب وقت ممكن.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود ناصر الصباح في مقطع فيديو نشرته الشركة على موقع “X” ( تويتر سابقا)، إن احتياطيات الاكتشاف الجديد تعادل إجمالي إنتاج البلاد في 3 سنوات.

الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح يستعرض النتائج المالية للمؤسسة وشركاتها التابعة للسنة المالية (2023 – 2024)#فيديو_كونا#كونا #الكويت pic.twitter.com/phMDWLlJzB — كونا KUNA (@kuna_ar) July 14, 2024

وأوضحت شركة نفط الكويت، إن المساحة التقديرية الأولية لبئر النفط المكتشف حديثا تبلغ نحو 96 كيلومترا مربعا.

وشركة نفط الكويت، يعتبر دورها الرئيسي، هو استكشاف وتطوير وإنتاج النفط، والغاز داخل الكويت.

خامس أكبر منتج في منظمة “أوبك

والكويت، هي خامس أكبر منتج في منظمة “أوبك”، ويبلغ إنتاجها الحالي حوالي 2.48 مليون برميل يوميا.

قابل الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح والرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وسمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ولي العهد، وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حفظهم… pic.twitter.com/VSMNFXipjJ — KPC | مؤسسة البترول الكويتية (@kpcofficialkw) July 14, 2024

وتهدف الكويت، إلى تعزيز الطاقة الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2035.