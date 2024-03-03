بسبب النفط.. صندوق النقد الدولي يحذر العراق

حذر صندوق النقد الدولي، العراق، ثان أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك، من انخفاض أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.

ويعتمد الاقتصاد العراقي على عائدات تصدير النفط لتوفير أكثر من 90% من المداخيل المالية للدولة، ويصل إنتاج البلاد من النفط نحو 4.6 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية

وقال الصندوق في تقديراته الصادرة اليوم الأحد، إن انخفاض أسعار النفط بشكل كبير خلال الفترة القليلة المقبلة قد يؤثر على الحسابات المالية للحكومة العراقية.



وأضاف صندوق النقد الدولي، في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع مسؤولين ماليين واقتصاديين عراقيين، والتي تمت في العاصمة الأردنية عمان، خلال الفترة بين 20 – 29 فبراير الماضي، أن بغداد تحتاج إلى زيادة صادراتها السلعية غير النفطية، بالإضافة إلى زيادة أخرى في الإيرادات الحكومية، بهدف تقليل تعرض الاقتصاد العراقي لصدمات تذبذب سعر النفط، وفقا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

نمو قطاع النفط في العراق



ووفقا لرويترز، فإن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أنه خلال عام 2023، وصل نمو القطاع غير النفطي في العراق إلى نحو 6%.

وطالب الصندوق، الحكومة في العراق، بضرورة تنفيذ إجراءات طموحة من أجل ضبط المالية العامة، التي سجلت خلال عام 2023 عجز يقدر بنحو 1.3% من الناتج المحلي.

وتوقع صندوق النقد الدولي، أن يصل سعر برميل النفط في الموازنة العراقية إلى 90 دولارا، لتحقيق التعادل المالي بالتزامن مع ارتفاع الإنفاق العام.

وأشار البيان الختامي لبعثة مشاورات الصندوق بالعراق، أن النمو الإجمالي للعراق سيعاود الارتفاع خلال 2024 مع استمرار زخم النمو غير النفطي.

وتوقع الصندوق وصول عجز المالية العامة إلى نحو 7.6% في عام 2024، وأن يتسع أكثر بعد ذلك مع الانخفاض التدريجي المتوقع في أسعار النفط على المدى المتوسط.

كما توقع الصندوق أن يتضاعف الدين العام في العراق من نحو 44% خلال عام 2023 إلى ما يزيد على 86 % بحلول 2029.



وأشار الصندوق إلى انحسار التضخم الكلي من 7.5% في يناير من 2023 إلى 4% في نهاية العام نفسه بفضل انخفاض أسعار الأغذية والطاقة عالميا، والأثر الذي أحدثته عملية إعادة تقييم سعر العملة العراقية في فبراير 2023.

كما توقع الصندوق، أن يسجل الحساب الجاري فائضا يصل إلى نحو 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تكون الاحتياطيات الدولية قد ارتفعت إلى 112 مليار دولار، من متوسط 88 ملياراً بنهاية 2021.

وطالب الصندوق الحكومة بالعمل على تمكين القطاع الخاص وإصلاح سوق العمل، وتحديث القطاع المالي، وإعادة هيكلة المصارف الحكومية، وإصلاح قطاعي التقاعد والكهرباء، والحد من الفساد.

وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي؛ ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد.