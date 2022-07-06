أسعار النفط تتراجع وتقترب من 100 دولار

بلومبرغ-انخفض النفط جنبًا إلى جنب مع الأسواق الأوسع حيث زاد قلق المستثمرين بشأن علامات التدهور السريع في التوقعات الاقتصادية الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.9٪ لتقترب من 102 دولار للبرميل. تعرض النفط لضغوط منخفضة يوم الثلاثاء مع انخفاض الأسهم وارتفاع الدولار ، مما جعل السلع المسعرة بالعملة أقل جاذبية. قالت شركة سيتي كورب إن سعر النفط الخام قد ينخفض إلى 65 دولارًا هذا العام في حالة حدوث ركود ، وهي دعوة تتناقض تمامًا مع سيناريو بنك موجان تشيس الذي توقع للنفط صعودًا قد يصل إلى 380 دولارًا للبرميل.

وقال دينيس كيسلر ، نائب الرئيس الأول للتداول في بي أو كي فايننشيال BOK Financial ، “في المدى القريب جدًا سيكون لمؤشر داو وإس إي بي عاملا رئيسيا في اتجاه الخام مع استمرار مخاوف الركود”. وهناك مخاوف من أن الطلب على الوقود قد “ينخفض بشكل كبير الآن بعد أن أصبحت عطلة الرابع من يوليو (تموز) وراءنا”. وكانت شركة سيتي جروب حذرت اليوم من أن النفط الخام قد ينهار إلى 65 دولارًا للبرميل بحلول نهاية هذا العام وأن ينخفض إلى 45 دولارًا بنهاية عام 2023 إذا حدث ركود معوق للطلب.