سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inطاقة

النفط ينخفض متأثرا بمخاوف الطلب وعقوبات جيدة على إيران تحد من التراجع

سامر باطر by سامر باطر

(رويترز) – انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة متأثرة بمخاوف الطلب في أعقاب رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، لكن عقوبات جديدة على إيران حدت من التراجع. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 119.34 للبرميل في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 57 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 117.02 دولار للبرميل.

وإذا استمر تراجع الأسعار فسوف تسجل العقود الآجلة لخام برنت أول انخفاض أسبوعي منذ خمسة أسابيع، في حين ستسجل العقود الآجلة للخام الأمريكي أول خسارة في ثمانية أسابيع. ورفعت البنوك المركزية في أنحاء أوروبا أسعار الفائدة أمس الخميس، وكانت بعض معدلات الرفع صادمة للأسواق ولوحت بارتفاع تكاليف الإقراض لمواجهة التضخم المرتفع الذي يضغط على أرباح الشركات ويؤدي إلى تبدد المدخرات. وتأتي موجة رفع أسعار الفائدة في أعقاب رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا الأسبوع في أعلى معدل منذ 1994. لكن المستثمرين ظلوا يركزون على انخفاض الإمدادات بعد أن أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على إيران. وفرضت الولايات المتحدة أمس الخميس عقوبات على شركات صينية وإماراتية وشبكة من الشركات الإيرانية ساعدت في تصدير منتجات بتروكيماويات إيرانية، في خطوة قد تهدف إلى زيادة الضغط على إيران لإحياء اتفاق 2015 النووي.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...