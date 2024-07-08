قطاع النفط والغاز يواجه تحولات في المملكة المتحدة وفرنسا بعد فوز الأحزاب اليسارية

سيكون هنام تأثير كبير على قطاع النفط والغاز في المملكة المتحدة وفرنسا بعد فوز الأحزاب اليسارية وبالنظر إلى سياسات حزب العمال البريطاني المقترحة يبرز توجه الحزب إلى تسريع التحول في مجال الطاقة في المملكة المتحدة مع الاعتماد بشكل كبير على فرض الضرائب على أرباح النفط والغاز لتمويل هذه المبادرات بحسب تقرير في أويل برايس.

قد تؤدي الزيادات الضريبية المحتملة والتخلص التدريجي من تراخيص حفر النفط والغاز الجديدة إلى تثبيط الاستثمار وتؤدي إلى تراجع قطاع الطاقة في المملكة المتحدة، فيما سيؤدي فوز اليسار الفرنسي ممثلا بـ الجبهة الشعبية الجديدة إلى سياسيات تضر باستثمارات النفط والغاز مع نية هذه الأحزاب التركيز على الجوانب البيئية وحماية قاع البحار، والدفاع عن إدارة القطبين الشمالي والجنوبي، باعتبارها خيرًا مشتركًا للإنسانية، فضلا عن دعم إنشاء محكمة دولية للعدالة المناخية والبيئية.

قد يكون لخطط حزب العمال آثار أوسع على الاقتصاد الكلي للبلاد وسمعتها كوجهة للاستثمار في مجال الطاقة.

حقق حزب العمال في المملكة المتحدة للتو انتصارًا هائلاً قد يكون له آثار ضخمة على قطاع النفط والغاز في البلاد. ستكون هذه عودة الحزب إلى السلطة بعد 14 عامًا من المعارضة. كما ستكون بمثابة مضاعفة الجهود بشأن التحول في مجال الطاقة. وقد يؤدي ذلك إلى إنهاء سمعة البلاد كوجهة للاستثمار في الطاقة.

عندما يتعلق الأمر بالتحول في مجال الطاقة، لا يختلف الحزبان الرئيسيان في المملكة المتحدة كثيرًا – باستثناء حجم التزاماتهما باستبدال النفط والغاز والفحم بطاقة الرياح والطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية. ومن غير المستغرب أن يكون حزب العمال هو بطل التحول الأكثر طموحًا. والآن ستتاح له الفرصة لتجربة السياسات التي قالها في بيانه الانتخابي والتي من شأنها أن تحول البلاد إلى قوة عظمى في مجال الطاقة النظيفة.

وقال الحزب في بيانه الانتخابي: “لتحقيق مهمتنا في مجال الطاقة النظيفة، سيعمل حزب العمال مع القطاع الخاص لمضاعفة طاقة الرياح البرية، وثلاثة أضعاف الطاقة الشمسية، وأربعة أضعاف طاقة الرياح البحرية بحلول عام 2030″، مضيفًا أنه سيحتفظ باحتياطي من محطات الطاقة التي تعمل بالغاز كنسخة احتياطية وضمان “انتقال تدريجي ومسؤول” لصناعة النفط في بحر الشمال.

ومع ذلك، وفقًا لأولئك النشطين في بحر الشمال، فإن ما يقوله البيان الانتخابي وما سيحققه بالفعل، هما شيئان مختلفان تمامًا.