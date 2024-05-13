العراق.. 13 حقلا تحصل على تراخيص الاستثمار والتطوير في قطاعي النفط والغاز

كشفت الحكومة العراقية، النتائج النهائية لجولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة لتطوير 29 من حقول النفط والغاز، ورقع الاستكشافية، مُشيرة إلى أن 13 حقلاً ورقعة استكشافية نفطية وغازية ستتم تطويرها بواسطة شركات أساسًا صينية بالإضافة إلى شركة عراقية.

7 شركات صينية تفوز بتراخيص 10 من حقول النفط والغاز

وأعلن نائب رئيس الحكومة العراقية وزير النفط، حيان عبد الغني، الإثنين، أن 7 شركات صينية فازت بتراخيص واستثمار 10 من حقول النفط والغاز ورقع استكشافية، بينما فازت شركة كار العراقية بثلاثة عقود.

وأوضح:” لم تتقدم أي شركة لاستثمار 16 من حقول النفط والغاز، ورقع استكشافية، وسيتم طرحها لاحقًا في جولة تراخيص جديدة.”

وأضاف عبد الغني، أن هذه الدورة كانت بالغة الأهمية بالنسبة للعراق، حيث شملت 12 محافظة عراقية، وشاركت فيها 22 شركة نفطية عالمية.

وتابع: “توقيع العقود مع الشركات الفائزة سيكون في غضون شهرين فقط، بعد انتهاء دائرة العقود والتراخيص البترولية في وزارة النفط من تحضير العقود”.

العراق جاذب للاستثمارات الأجنبية

وأكد وزير النفط، أن العراق يعتبر بلداً مستقراً وجاذباً للاستثمارات، مشيراً إلى تواجد الشركات الأجنبية كدليل على ذلك.

وأضاف، أن جولة التراخيص كانت متاحة لجميع الشركات العالمية، وأن شركات أوروبية قامت بشراء حقائب المعلومات، دون وجود أي عقبة أمام مشاركة الجميع، مؤكداً عدم وجود حظر على الشركات الأوروبية، وتشجيع الشركات الأمريكية أيضاً على المشاركة.

وأوضح، أن هذه الحقول، والمناطق، ستسهم في زيادة احتياطيات النفط العراقية من 140 مليار برميل حالياً إلى 160 مليار برميل في المستقبل.

3.4 مليون برميل صادرات النفط العراقي

وأفاد مسؤول في وزارة النفط العراقية للصحفيين، السبت، بأن متوسط صادرات النفط بلغ في مايو 3.4 مليون برميل يوميًا.

وأشار إلى أن سقف إنتاج العراق، من النفط يبلغ 4 ملايين برميل يوميًا، وهو “متماشٍ مع قرار أوبك بالخفض الطوعي”.

وأطلق العراق، السبت، 29 مشروعا من مشروعات النفط والغاز، في محاولة لتطوير مخزونات الغاز الضخمة، للمساعدة في توفير الكهرباء للبلاد، وجذب استثمارات بمليارات الدولارات.

وهذه المشروعات موزعة على 12 محافظة، معظمها في وسط، وجنوب العراق، وتشمل لأول مرة منطقة استكشاف بحرية في مياه الخليج بالعراق.