أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث شؤون المناخ، عادل الجبير، أن الحاجة إلى النفط ستستمر كجزء من مصادر الطاقة لعدة عقود قادمة، وأن المملكة العربية السعودية تخطط لأن تكون أحد أكبر مصدري الطاقة بكافة أنواعها إلى العالم، بما في ذلك الطاقة النظيفة والمتجددة والتقليدية.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية شارك فيها الوزير الجبير ضمن فعاليات “قمة الأولوية” التي نظمتها مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل.

وتطرق خلال الجلسة إلى دور وجهود المملكة في تطور قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن الأهمية تكمن في إنتاج الطاقة بكفاءة عالية وعدم إهدارها، لضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض.

وأكد الجبير أن المملكة تعد من أكبر المستثمرين في مجال الطاقة النظيفة، حيث تمتلك مشاريع ضخمة تستهدف الحد من آثار التغير المناخي، بما في ذلك برنامج إعادة تدوير النفايات، ومشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، وعلى رأسها أحد أكبر مشاريع الهيدروجين في العالم الذي يتم تأسيسه في شمال المملكة بمنطقة نيوم.

كما استعرض معالي الوزير أبرز ملامح ومستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى تركيزها على تحسين جودة الحياة، وتمكين الشباب، وجذب الاستثمارات لتحقيق الاستقرار والنمو والازدهار في المملكة. وأكد على أهمية التقارب والتواصل بين دول العالم لتعزيز التعاون والاستقرار، ومواجهة تحديات المناخ وأي تحديات أخرى.

وأوضح أن المملكة تعمل على تكثيف تواصلها وتقاربها مع العالم، إذ أنها تتربع بين ثلاث قارات وتحيط بها أهم الممرات المائية، وتعد من الدول المهمة في أسواق الطاقة وأحد المستثمرين في الأسواق العالمية.

كما بين الوزير الجبير أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تعد أحد أبرز مبادرات المملكة الرامية لتعزيز التعاون الدولي بشأن المناخ، موضحًا أن هذه المبادرة جزء من التزام المملكة بالعمل مع المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، مؤ كدًا أن السعودية تسعى دائمًا لتحقيق التوازن بين تطوير الطاقة وحماية البيئة، مما يجعلها رائدة في هذا المجال على المستوى العالمي.