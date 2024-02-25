أفضل 10 منتجين يقودون طفرة النفط الصخري عالميا

الولايات المتحدة هي الرائدة عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي والنفط المشتق من التكوينات الصخرية ومع ذلك، هناك بلدان أخرى لديها كميات كبيرة من الموارد القابلة للاسترداد من الناحية الفنية.

في عام 2015، قامت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بتحديث تقييمها لموارد النفط الصخري والغاز الصخري في العالم.

تمتلك الولايات المتحدة أكبر مورد قابل للاستخراج في العالم من النفط الصخري. يشير هذا إلى النفط الخام المحتجز داخل التكوينات الصخرية منخفضة النفاذية، مثل الصخر الزيتي أو الحجر الرملي أو الحجر الجيري.

استخراج النفط الصخري باستخدام التكسير الهيدروليكي

وتأتي الولايات المتحدة في صدارة قائمة أكبر 10 دول تمتلك أكبر موارد النفط الصخري القابلة للاستخراج تقنيًا في جميع أنحاء العالم، بنحو 78.2 مليار برميل (18% من الإجمالي العالمي)، تليها روسيا 74.6 مليار برميل (17.8%)، ثم الصين 32.2 مليار برميل (7.7%)، تليها الأرجنتين 27 مليار برميل (6.4%)، ومن بعدها تأتي ليبيا 26.1 مليار برميل (6.2%)، ثم الإمارات 22.6 مليار برميل (5.4%)، تليها تشاد 16.2 مليار برميل (3.9%)، ثم أستراليا 15.6 مليار برميل (3.7%)، تليها فنزويلا 13.4 مليار برميل (3.2%)، ثم المكسيك 13.1 مليار برميل (3.1%)، وفقا لبيانات “oil price”.

على الرغم من أن الولايات المتحدة تتصدر فئة النفط المحكم، إلا أن الصين هي الرائدة عالميًا في موارد الغاز الصخري، بنحو 111.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز (14.7%)، تليها الأرجنتين 801.5 تريليون قدم مكعبة (10.6%)، ثم الجزائر 706.9 تريليون قدم مكعبة (9.3%)، فالولايات المتحدة 622.5 تريليون قدم مكعبة (8.2%)، ثم كندا 572.9 تريليون قدم مكعبة (7.6%)، فالمكسيك 545.2 تريليون قدم مكعبة (7.2%)، وأستراليا 429.3 تريليون قدم مكعبة (5.7%)، تليها جنوب أفريقيا 389.7 تريليون قدم مكعبة (5.1%)، فروسيا 284.5 تريليون قدم مكعبة (3.8%)، تليها البرازيل 2444.9 تريليون قدم مكعبة (3.2%).

أحد التحديات التي تواجه تطوير موارد الغاز الصخري هو الحاجة إلى المياه لتكسير التكوينات هيدروليكيًا. بالنسبة لبعض البلدان، توجد الموارد في المناطق الجافة. وهذا هو الحال مع بعض موارد الغاز الصخري في الصين.

ومع ذلك، ونظرًا للطلب المتزايد على الطاقة في الصين، تستثمر البلاد المليارات في تطوير موارد الغاز الصخري. بدأ التنقيب التجاري وإنتاج الغاز الصخري في الصين في يونيو 2011، عندما أجرت البلاد جولتها الأولى من عطاءات الغاز الصخري.

تتمتع الشركات الخاصة الآن بقدرة أكبر على الوصول إلى موارد الصخر الزيتي في الصين بسبب تغير الوضع القانوني من “مورد طبيعي” إلى “مورد تعدين مستقل”. بدأت أول عملية تجارية واسعة النطاق لإنتاج الغاز الصخري في الصين في مارس 2014.

ونظراً لحجم الموارد، نتوقع أن تصبح دول مثل الصين والأرجنتين لاعبين رئيسيين في إنتاج الغاز الصخري. ولكن هذا يعني أيضًا أن طفرة النفط الصخري التي تحدث في الولايات المتحدة ربما تكون قد بدأت للتو على مستوى العالم.