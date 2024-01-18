في خطوة هامة نحو تعزيز الاستدامة وتحقيق الحياد الصفري، أعلنت شركة أرامكو السعودية، العملاقة في صناعة النفط والغاز، عن استثمار ضخم يبلغ أكثر من 7 مليارات دولار.



ووفقًا لرئيس أرامكو، أمين الناصر، فإن هذا الاستثمار سيتم توجيهه نحو دعم الشركات الناشئة في مجالات الاستدامة، الرقمنة، والصناعة.



ويأتي هذا الإعلان في وقت تزايد فيه الطلب العالمي على النفط وصولًا إلى أعلى مستوى له في عام 2023، حيث من المتوقع أن يصل إلى ذروته خلال العام الحالي.



في إطار موضوع منتدى (دافوس) لهذا العام “إعادة بناء الثقة”، أكد الناصر على أهمية التركيز على الحقائق الواضحة والقبول كخطوة أساسية لضمان استمرار النفط والغاز كركيزة أساسية للاقتصاد العالمي.



تعكس هذه الخطوة التزام أرامكو بتحقيق الحياد الصفري، مع التأكيد على أهمية التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار في قطاع الطاقة. كما أعرب الناصر عن تقديره للشركات الناشئة وأكد على استعداد أرامكو للتعاون معها من أجل تحقيق نمو مستدام ودعم تحول واقعي للطاقة.



هذا الاستثمار الضخم يعكس التزام أرامكو بتحقيق أهدافها الاستراتيجية ومساهمتها الفعّالة في تطوير قطاع الطاقة نحو مستقبل أكثر استدامة.



أكد أمين الناصر أن التعاون المبني على الحقائق في قطاع النفط والغاز يشكل أساسًا لتحقيق تحول واقعي للطاقة.

ودعا إلى توحيد الجهود والابتكار في سبيل تحقيق أهداف مشتركة، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين تلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة.

