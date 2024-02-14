مولد عملاق جديد في قطاع النفط الأمريكي قيمته 50 مليار دولار

تسعى شركة دايموندباك (Diamondback Energy) إلى شراء شركة إنديفور (Endeavour Energy) المنافسة لإنشاء شركة طاقة عملاقة في جنوب غرب الولايات المتحدة تبلغ قيمتها أكثر من 50 مليار دولار.

أدت الثقة المتزايدة في التعافي الاقتصادي، خاصة في الولايات المتحدة، إلى إبرام صفقات ضخمة في قطاع الطاقة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك استحواذ شيفرون على شركة هيس بقيمة 53 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول، وصفقة بقيمة 59.5 مليار دولار قبل أسبوعين من قبل إكسون موبيل، وهي أكبر عملية استحواذ لها منذ شراء موبيل قبل عقدين من الزمن.

الشراكة بين دايموندباك وإنديفور، إذا نجحت، من شأنها أن تخلق لاعبا في حقل النفط والغاز الضخم في حوض بيرميان الذي يمتد بين تكساس ونيومكسيكو.

وستكون الشركة ثالث أكبر منتج في حوض بيرميان بعد إكسون وشيفرون، حيث تشرف على 838 ألف فدان ويحتمل أن تنتج 816 ألف برميل من النفط المكافئ يوميا.

قالت شركة دايموندباك في بيان، إنها ستشتري شركة إنديفور في صفقة نقدية وأسهم تبلغ قيمتها حوالي 26 مليار دولار.

إنديفور هي أكبر شركة خاصة في حوض بيرميان، حيث يمكن لعمال الحفر سحب أكثر من 4 ملايين برميل من المكافئ النفطي من حوض بيرميان يوميا.

على الرغم من التوقعات الواسعة بأن الولايات المتحدة قد تنزلق إلى الركود في ظل اقتصاد عالمي مضطرب، فقد أثبتت الولايات المتحدة قدرتها على الصمود بشكل مدهش، في ظل سوق العمل الساخنة والنمو الاقتصادي الذي فاجأ الجميع تقريبا. نما اقتصاد البلاد بوتيرة سنوية سريعة غير متوقعة بلغت 3.3% في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول حتى ديسمبر/كانون الأول.

بالإضافة إلى ذلك، ظلت أسعار النفط والغاز ثابتة نسبيا في الآونة الأخيرة، وقالت وكالة الطاقة الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني إن إنتاج النفط الأمريكي سجل أرقاما قياسية في 2023.

وسيمتلك المساهمون في شركة دايموندباك حوالي 60.5% من الشركة المندمجة، في حين سيمتلك حاملو أسهم إنديفور حوالي 39.5%.

تم تأكيد صفقة دايموندباك وإنديفور، والتي تتضمن ما يقرب من 117.3 مليون سهم من أسهم دايموندباك العادية و8 مليارات دولار نقدا، وسيكون مقر الشركة المندمجة في ميدلاند، بولاية تكساس.

وقد وافق مجلسا إدارة الشركتين على الصفقة، ومن المتوقع أن يتم إغلاقها في الربع الرابع.