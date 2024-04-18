هل يصل الطلب العالمي على النفط إلى ذروته قبل 2030؟

فَقد ارتفاع أسعار النفط بعض الزخم مؤخرا، مع تراجع خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو/أيار وتراجع العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو/حزيران بأكثر من 5% منذ يوم الجمعة بعد أن أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) بيانات أسبوعية هبوطية أثارت مخاوف بشأن الطلب.

وفقا لإدارة معلومات الطاقة، ارتفعت مخزونات النفط الخام بمقدار 5.84 مليون برميل وارتفعت مخزونات المنتجات النفطية بمقدار 6.57 مليون برميل،

مخزونات النفط الأمريكية

وتقف المخزونات التجارية الأمريكية الآن أقل بمقدار 16.47 مليون برميل من متوسط ​​الخمس سنوات، مع مخزونات النفط الخام عند كوشينغ بمقدار 7.35 مليون برميل أقل من متوسط ​​الخمس سنوات.

وتقدر إدارة معلومات الطاقة أيضا أن إنتاج النفط الخام الأمريكي بلغ 13.1 مليون برميل يوميا للأسبوع الخامس على التوالي، بارتفاع 0.8 مليون برميل يوميا على أساس سنوي ولكن أقل بمقدار 0.2 مليون برميل يوميا عن إنتاج ديسمبر/كانون الأول 2023.

وبينما تبدو توقعات أسعار النفط على المدى القصير غامضة، فإن وكالات النفط الرائدة لا تزال متفائلة إلى حد كبير بشأن التوقعات طويلة الأجل.

في الأسبوع الماضي، نشرت وكالة الطاقة الدولية (IEA) أحدث تقرير شهري لها عن سوق النفط، بما في ذلك توقعاتها التفصيلية الأولى لعام 2025.

الطلب العالمي على النفط

وتوقعت هيئة مراقبة الطاقة ومقرها باريس أن الطلب العالمي على النفط في عام 2025 سيكون أعلى بمقدار 1.147 مليون برميل يوميا عن مستويات 2024، وهو أعلى من تقديرات 1 مليون برميل يوميا التي أصدرتها في يونيو/حزيران 2023.

وتوقعت وكالات رائدة أخرى نموا أعلى للطلب في عام 2025، وبلغت توقعات إدارة معلومات الطاقة نحو 1.351 مليون برميل يوميا، وتوقعات ستاندرد تشارترد 1.444 مليون برميل يوميا بينما توقعت أمانة أوبك زيادة قدرها 1.847 مليون برميل يوميا في الطلب.

ومن المثير للاهتمام، على المدى المتوسط ​​والطويل، أن وكالة الطاقة الدولية هي الوحيدة التي تتوقع أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى ذروته قبل عام 2030، حتى في أكثر توقعاتها تفاؤلا (النمو المرتفع).

تباين في تقديرات وكالات الطاقة

ومع ذلك، تقول وكالة الطاقة الدولية إن ذروة الطلب على النفط لا تعني بالضرورة أن الانخفاض السريع في استهلاك الوقود الأحفوري وشيك، مضيفة أنه من المحتمل أن يتبعه “هضبة متموجة تستمر لسنوات عديدة”.

يعد تقييم الأثر البيئي هو الأكثر تفاؤلا بشأن الطلب على النفط على المدى الطويل، ويتوقع أن يصل الطلب إلى الذروة في عام 2050 بينما تتوقع أمانة أوبك أن يأتي ذلك قبل 5 سنوات.

وفي الوقت نفسه، توقع بنك ستاندرد تشارترد أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 110.2 مليون برميل يوميا في عام 2030، ثم يرتفع إلى 113.5 مليون برميل يوميا في عام 2035.

وقد جادل بنك ستاندرد تشارترد بأن الفجوة الحالية بين وجهات نظر الطلب تخلق قدرا كبيرا من عدم اليقين في الاستثمار، وهو ما من المرجح أن يدفع الأسعار على المدى الطويل إلى الارتفاع.

وبعبارة أخرى، يبدو أن وكالات الطاقة متفقة على أن ذروة الطلب على النفط لا تلوح في الأفق.

التجار يراهنون على قطاع الطاقة

حقق قطاع الطاقة أداء متميزا في العام الحالي، حيث حقق عائدا بنسبة 15.8% منذ بداية العام حتى الآن، وهو ثاني أعلى معدل بين 11 قطاعا في السوق الأمريكية.

ومع ذلك، انخفض القطاع بنسبة 5% تقريبا خلال الأسبوع الماضي مع تحذير خبراء وول ستريت من أن أسعار النفط في وضع محفوف بالمخاطر، مما قد يؤدي إلى تقلبات الأسعار مع استمرار تصاعد التوترات الجيوسياسية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ولحسن الحظ، لا يزال التجار يراهنون على قطاع الطاقة.