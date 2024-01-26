المحرك الأكبر للطلب العالمي على النفط.. متى تقتنص الهند اللقب من الصين؟

يتوقع الكثير من المحللين أنه قبل نهاية هذا العقد، ستصبح الهند ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم حاليا، المحرك الأكبر للطلب العالمي على النفط، لتحل محل الصين.

ونما الاقتصاد الهندي بوتيرة قوية خلال العام الماضي، ومن ناحية أخرى، تعثر النمو في الاقتصادات الكبرى الأخرى ــ بما في ذلك الصين.

متى تقتنص الهند اللقب من الصين؟

من المتوقع أن يؤدي نمو الناتج المحلي الإجمالي المرتفع، والتصنيع، والتحضر، والعدد المتزايد من الطبقة المتوسطة في الهند إلى تحويل المحرك الرئيسي لنمو الطلب على النفط من الصين إلى الهند.

ويتوقع بعض المحللين، مثل ريستاد إنرجي، أن يتقلص نمو الطلب على النفط الخام في الهند إلى 150 ألف برميل يوميا في 2024 من 290 ألف برميل يوميا في 2023.

وعلى الرغم من هذه التوقعات بتباطؤ نمو الطلب، تعمل الهند على تعزيز قدرتها التكريرية، وقال وزير الدولة للنفط للبرلمان الهندي الشهر الماضي إنه يتعين على البلاد إضافة 1.12 مليون برميل يوميا إلى إجماليها الحالي كل عام حتى عام 2028.

وقال رامسوار تيلي إنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي طاقة التكرير الهندية بنسبة 22% في 5 سنوات من 254 مليون طن متري سنويا، أي ما يعادل حوالي 5.8 مليون برميل يوميا.

وتتوقع الحكومة أن يكون تعزيز طاقة التكرير “كافيا” لتلبية الطلب على الوقود في البلاد على المدى الطويل.

اقتصاد الهند.. أسرع الاقتصادات الكبرى نموا

ينمو اقتصاد الهند بشكل أسرع من جميع الاقتصادات الكبرى الأخرى، وكذلك الطلب على الطاقة.

ويتوقع جميع المحللين الرئيسيين أن تحل الهند محل الصين باعتبارها المحرك الأكبر لنمو الطلب العالمي على النفط على المدى الطويل، وهو ما ينبغي أن يحدث قبل عام 2030.

استهلاك النفط في الهند

وفي عام 2023، وصل استهلاك النفط في الهند إلى مستوى قياسي بلغ 231 مليون طن، ارتفاعا من 219 مليون طن في عام 2022، وفقًا لبيانات وزارة البترول والغاز الطبيعي الهندية وفقا لبيانات رويترز.

إلى جانب كونها مستوردا رئيسيا للنفط، فإن الهند لا تخجل من شراء النفط الخام من أي جهة تقدم أقل الأسعار.

وخلال العام الماضي، أصبحت الهند أكبر مشتر للنفط الخام الروسي، إلى جانب الصين، مستفيدة من التخفيضات التي يتم بها تقديم من شركات النفط الروسية مقارنة بالمعايير الدولية.

وتشتري الهند من الخارج أكثر من 80% من النفط الخام الذي تستهلكه. وعلى مدى العام ونصف العام الماضيين، زادت البلاد بشكل كبير وارداتها من النفط الخام الروسي الأرخص ثمنا، والمحظور في الغرب.

وترى الهند أن قاعدة مورديها للنفط متنوعة، إذ إنها تشتري الخام من 39 مصدرا في الوقت الحالي، مقارنة بـ 27 مصدرا في السابق، حسبما قال وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي هارديب سينغ بوري في أغسطس/آب من العام الماضي.

وتقول السلطات الهندية وبنوك الاستثمار الدولية إن النمو الاقتصادي أعلى بكثير من أي من الاقتصادات الكبرى الأخرى، ومن المتوقع أن يظل قويا على المدى القريب والمتوسط.

توقعات نمو الاقتصاد الهندي

في وقت سابق من هذا الشهر، قال مكتب الإحصاء الوطني الهندي ، (NSO) ، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة 2023-2024 يقدر بنحو 7.3%، ارتفاعا من نمو 7.2% في الفترة 2022-2023.

وقال شاكتيكانتا داس، محافظ بنك الاحتياطي الهندي، في دافوس الأسبوع الماضي: “في ظل ظروف الطلب المحلي القوية، تظل الهند أسرع الاقتصادات الرئيسية نموا وهي الآن خامس أكبر اقتصاد في العالم”.

وأوضح: “لا يزال الطلب المحلي القوي هو المحرك الرئيسي للنمو، على الرغم من حدوث زيادة كبيرة في التكامل العالمي للاقتصاد الهندي من خلال القنوات التجارية والمالية”.

وأضاف محافظ البنك المركزي أن الاعتماد المتزايد على الطلب المحلي حمى الهند من الرياح المعاكسة الخارجية المتعددة.

ويقول المحللون إن الاقتصاد القوي سيزيد الطلب على النفط، وكذلك استمرار التوسع الحضري والتصنيع.

توقعات أوبك لطلب الهند للنفط

وقالت منظمة أوبك في أحدث توقعاتها السنوية، التي رفعت فيها بشكل كبير توقعاتها طويلة الأجل للطلب العالمي على النفط، إن الهند ستكون المحرك لنمو الطلب على النفط حتى عام 2045.

ومن المتوقع أن تضيف 6.6 مليون برميل يوميا إلى الطلب على النفط خلال الفترة المتوقعة.

إلى حوالي 116 مليون برميل يومياً في عام 2045، بزيادة قدرها 6 ملايين برميل يومياً مقارنة بالتقييم السابق، مع استمرار نمو استهلاك الطاقة وسوف يحتاج إلى جميع أشكال الطاقة.

ويرى المحللون في شركة بيرنشتاين للأبحاث المالية، أن الهند هي أكبر محرك للنمو على مدى السنوات العشرين المقبلة.

وقالت بيرنشتاين، في مذكرة الشهر الماضي: “كانت الهند أقل أهمية، ولكن من المتوقع أن تصبح الهند أهم منطقة منفردة تدفع نمو الطلب على مدى السنوات العشرين المقبلة، مما يجعلها دولة رئيسية”.