المغرب وتركيا يعززان تعاونهما الاستراتيجي في مجالات الطاقة والتعدين

وقعت المملكة المغربية والجمهورية التركية اتفاقيتي شراكة استراتيجية تهدفان إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والتعدين.

وتغطي الاتفاقية الأولى مجموعة واسعة من مجالات الطاقة، بما في ذلك الطاقات المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والنجاعة الطاقية، وإنتاج وتوزيع الكهرباء، وتكامل أسواق الطاقة، والتقنيات النظيفة، وإزالة الكربون، واستكشاف الهيدروكربونات.

أما الاتفاقية الثانية، فتتناول مجالات المعادن وعلوم الأرض، مثل إنتاج الخرائط الجيولوجية والاستشعار عن بعد، وقواعد البيانات ونظم المعلومات الجغرافية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تقييم المعادن، والبحوث الجيولوجية، وإدارة مرحلة ما بعد المنجم والرصد الزلزالي، وإدارة المعادن الاستراتيجية والحرجة، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع مشتركة لاستكشاف الموارد الطاقية والمعدنية.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى إرساء إطار تعاوني متين بين البلدين، يشمل تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع البحث والتطوير، وتقديم المساعدة التقنية، وبناء القدرات، وتبادل الخبراء والتقنيات، وتطوير المشاريع المشتركة، وتعزيز التعاون بين وكالات الابتكار ومنظمات البحث، بالإضافة إلى تنظيم الزيارات التقنية وورشات العمل والندوات.

وقد أعرب وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، عن تفاؤله بالفرص والإمكانات الكبيرة للتعاون في مجالات الطاقة والمعادن بين البلدين، مشيدًا بالعلاقات التاريخية والاقتصادية الوثيقة التي تربطهما.

وأشار إلى أن البلدين يواجهان تحديات مشتركة، مثل ارتفاع الطلب على الطاقة وتحقيق الأهداف البيئية الطموحة، مما يستدعي تعزيز التعاون وتبادل الخبرات للتصدي لهذه التحديات.

من جانبها، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، ليلى بنعلي، أن هذا اللقاء شكل فرصة هامة لبحث التحديات المشتركة التي تواجه البلدين، واستكشاف آفاق التنمية والطموحات المشتركة في مجالات مثل الطاقات المتجددة والمعادن والغاز الطبيعي.

وأعربت عن ثقتها بأن الاتفاقيتين ستسهمان في تعزيز التعاون بين المغرب وتركيا في مجال الطاقة والطاقات المتجددة، وتشجيع الاستثمار الخاص والعام في كلا البلدين في مجالات المعادن والتعدين.