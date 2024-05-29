الكويت تعزز طاقتها التكريرية وتتجه نحو الوقود العضوي

أعلن وزير النفط الكويتي، عماد العتيقي، أن الطاقة التكريرية الإجمالية للكويت تبلغ حاليًا 1.83 مليون برميل يوميًا، موزعة بين المصافي الداخلية والخارجية.

وتساهم المصافي الداخلية، وهي الأحمدي وميناء عبد الله والزور، بقدرة 1.415 مليون برميل يوميًا، فيما تأتي الكمية المتبقية من حصص الكويت في مصافي الدقم في سلطنة عمان، ونغي سون في فيتنام، وميلازو في إيطاليا.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة البترول الكويتية العالمية فرع إيطاليا في آذار/مارس الماضي عن توقيع اتفاقية لشراء حصة 50% في شركة إيكوفوكس الإيطالية المتخصصة في تصنيع الوقود العضوي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتقليل الانبعاثات الكربونية من الوقود الأحفوري، والتحول نحو مصادر طاقة أكثر استدامة.

وقد وصفت وزارة النفط هذه الصفقة بأنها “خطوة ريادية” نحو تطوير وإنتاج وتوزيع الوقود العضوي المستدام، بما يتماشى مع أهداف تقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل.