شهدت عدة مناطق في الكويت انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي اليوم، وتعود أسباب هذه الانقطاعات إلى زيادة الأحمال على الشبكة الكهربائية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت إلى 50 درجة مئوية في بعض المناطق.

وبين المناطق المتأثرة بانقطاع التيار التي تجاوز عددها الـ33 منطقة في ست محافظات؛ اليرموك، الفيحاء، السرة، الرحاب، الروضة، صبحان، ميناء عبدالله، الشويخ الصناعية، حولي، الشامية، الشعيبة، حطين، صباح السالم، خيطان، الري، سلوى، والمنقف، وفقًا لحسابات عدة عبر شبكة التواصل الاجتماعي، توجهت فرق الطوارئ إلى المحطات التي كانت سبباً في تلك الانقطاعات لإصلاح الخلل وإعادة تأمين التيار الكهربائي.

وكانت الكويت قدوقّعت منتصف مايو الماضي اتفاقية مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي لشراء 500 ميغاوات من الطاقة الكهربائية، لتلبية احتياجاتها خلال شهر يونيو، عبر شبكة الربط الكهربائي الخليجي الممتدة من سلطنة عمان إلى دولة الكويت، مع التوسعات العمرانية في البلاد ومشاريع الدولة التي يتم تنفيذها.

وأعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية آنذاك أن هذه الاتفاقية قابلة للتجديد خلال شهري يوليو وأغسطس القادمين.

بعد عقد اجتماع طارئ، أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بياناً بخصوص انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق من المحافظات الست اليوم الأربعاء.

وأوضحت الوزارة أن سبب انقطاع التيار الكهربائي هو عدم قدرة محطات توليد الطاقة على تلبية الطلب المتزايد على الأحمال الكهربائية خلال فترة الذروة، بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة مقارنة بالفترات نفسها في السنوات السابقة.

وأكدت الوزارة أنها اتخذت إجراءات احترازية لحماية استقرار المنظومة الكهربائية، ومنها القطع المبرمج للتيار الكهربائي لمدة تتراوح بين ساعة وساعتين كحد أقصى.

ودعت الوزارة جميع العملاء من مختلف الفئات إلى ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء خلال أوقات الذروة، من الساعة 11:00 صباحاً وحتى الساعة 5:00 عصراً، بهدف تقليل الأحمال الكهربائية، حتى لا تضطر الوزارة آسفة لاتخاذ نفس الإجراءات المذكورة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

وَكانت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية قد عقدت في أولى ساعات انقطاع الكهرباء اجتماعاً موسعاً لبيان معالجة أزمة نقص الطاقة الكهربائية.