ماذا قال رئيس الربط الكهربائي الخليجي عن مشروع الحياد الصفري؟

في إطار محادثات اللجنة التوجيهية للسوق العربية المشتركة للكهرباء، ألقى الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أحمد الألبراهيم، الضوء على دور الربط الكهربائي في دعم جهود الدول الأعضاء نحو تحقيق الحياد الصفري في قطاع الطاقة.

وأضاف، تسهم شبكة الربط الكهربائي الخليجي في تعزيز التعاون والتنسيق بين مسؤولي شبكات الكهرباء في دول الخليج، مما يدعم تنفيذ الخطط الاستراتيجية والتطويرية للدول الأعضاء، وذلك في سياق التحول الطاقي نحو مصادر الطاقة المتجددة، وخطط تحقيق الحياد الصفري بحلول عامي 2050 و2060.

وفي سياق متصل، أكد على أهمية استخدام شبكات الربط القائمة لتعزيز التبادل التجاري للطاقة الكهربائية، وصولًا إلى التبادل التجاري بين الدول العربية على أسس اقتصادية بما يخفض تكاليف إنتاج الطاقة ونقلها، ويحقق الوفورات التي تتيحها السوق التنافسية الإقليمية العربية.

و أكد خلال كلمته الافتتاحية لاجتماع اللجنة التوجيهية للسوق العربية المشتركة للكهرباء، الذي يُعقد حاليًا بتنظيم من هيئة الربط الكهربائي الخليجي واستضافته جامعة الدول العربية في مقرها الرئيسي بمدينة الدمام، أن الأهداف المشتركة لإنشاء السوق العربية المشتركة ترتكز على استثمار الشبكات الحالية لتعزيز التبادل التجاري للطاقة الكهربائية.

يسعى هذا الهدف لتحقيق التبادل التجاري بين الدول العربية على أسس اقتصادية، مما يسهم في تخفيض تكاليف إنتاج ونقل الطاقة الكهربائية، وتحقيق مزايا التنافسية الإقليمية. وشدد على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول العربية نحو تحقيق التكامل بينها، وتحقيق المصالح والفوائد المشتركة التي تدعم الاستراتيجيات الوطنية لتلك الدول.

وقال، منذ بداية تشغيل الربط في عام 2009، ساهم الربط الكهربائي الخليجي في حوالي 2600 حالة طوارئ كبرى، وتوفير أكثر من 3 مليارات دولار في التكاليف الرأسمالية والتشغيلية لشبكات كهرباء دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى تعزيز تجارة الطاقة بين هذه الدول بزيادة كبيرة في كميات الطاقة التي تم تداولها ابتداءً من العام 2006.



