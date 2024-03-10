السعودية: نمو القطاع غير النفطي 4.4 % في 2023

انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة العربية السعودية بنحو 0.8% خلال عام 2023، وفقا لبيانات هيئة الإحصاء السعودية.

وأرجع تقرير صادر اليوم الأحد، عن الهيئة، هذا الانكماش، إلى التراجع في القطاع النفطي بما يصل إلى نحو 9%، في مقابل نمو القطاع غير النفطي بما يصل إلى نحو 4.4%.

وخلال الربع الأخير فقط من عام 2023، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بنحو 4.3% على أساس سنوي، وفقا لما كشف عنه التقرير، الذي أشار إلى أن ذلك يرجع إلى الانكماش في أنشطة القطاع النفطي بنحو 16.2% خلال الربع الرابع، بينما سجلت أنشطة القطاع غير النفطي نموا بنسبة تقدر بنحو 4.2%، خلال الربع الرابع أيضا.

نمو القطاع غير النفطي 4.4 % في 2023

وتخفض السعودية إنتاج النفط طوعاً، كما أنها ملتزمة بتخفيضات جماعية ضمن تحالف “أوبك بلس”

ومطلع شهر مارس الجاري، أعلنت السعودية عن تمديد خفض إنتاج النفط الطوعي، المقدر بنحو مليون برميل يوميا، خلال الربع الثاني من العام الحالي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”، عن مصدر بوزارة الطاقة السعودية.

ووفقا لـ”واس” فإن إنتاج السعودية من النفط سيكون نحو 9 ملايين برميل يوميا تقريبا، حتى نهاية شهر يونيو 2024.

وتنفذ السعودية وعدد من دول أوبك بلس هذا الخفض الطوعي في إنتاج النفط بهدف دعم واستقرار أسواق البترول وتوازنها، وستتم إعادة كميات الخفض تدريجياً وفقاً لظروف السوق.

منهجية السلاسل المتحركة

وكشفت الهيئة عن طريقة احتساب هذه المعدلات، قائلة إنها استخدمت لأول مرة في احتساب معدلات النمو، منهجية السلاسل المتحركة، بدلاً من المنهجية السابقة التي كانت تقوم على استخدام سنة الأساس الثابتة.

وقالت هيئة الإحصاء في بيان لها إن منهجية السلاسل المتحركة تعتبر واحدة من توصيات نظام الحسابات القومية 2008، لعكس النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكثر دقة، مقارنة بمنهجية سنة الأساس الثابتة.

وقال بيان الهيئة، إن السعودية هي أول دولة خليجيًّا وعربيًّا وضمن أغلب دول مجموعة العشرين التي تبنت هذه المنهجية الديناميكية التي تُستخدم لتقدير معدلات النمو الحقيقية للحسابات القومية، من خلال استخدام أوزان وأسعار السنة السابقة لسنة القياس لتوفير قياس في إطار فترات زمنية متجاورة، وتعكس بدقة الظروف الحالية في اقتصاد أي دولة تستخدم هذه المنهجية.

كان البنك الدولي، رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي من نحو 3.3% خلال عام 2024، إلى نحو 4.1% خلال العام الجاري، ومن نحو 2.5% إلى نحو4.2% خلال عام 2025، وذلك بعد انكماش نسبته 0.5% في 2023 بحسب تقديراته.