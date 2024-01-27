تقلبات سعرية وزيادة في الطلب العالمي.. توقعات الوكالة الدولية لأسواق الغاز في 2024

توقعت وكالة الطاقة الدولية، زيادة الطلب العالمي على الغاز بنسبة 2.5% خلال عام 2024، وفقا لأحداث تقاريرها.

زيادة أسعار الغاز

وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها، إن هذه الزيادة تأتي على الرغم من أن المعرض المحدود قد يؤدي إلى تقلبات في أسعار الغاز.

وأوضحت الوكالة أن الزيادة المتوقعة في الطلب على الغاز، تعود إلى درجات الحرارة الباردة بالمقارنة مع الشتاء في العام الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب من القطاع الصناعي بسبب تراجع الأسعار.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة، إنه من المتوقع حدوث زيادة طفيفة في استهلاك الغاز لتوليد الكهرباء، حيث من المرجح أن يتوازن ارتفاع الاستهلاك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط بشكل جزئي مع تراجع الطلب في أوروبا.

وأضافت وكالة الطاقة إنه من المرجح أن تؤدي الزيادة المحدودة في الإنتاج العالمي للغاز السائل إلى كبح نمو الطلب في عام 2024 .

وبسبب التأخير في محطات تسييل الغاز، من المتوقع أن يزداد المعروض من الغاز السائل بنسبة 3.5% هذا العام، وهو أقل مما كان عليه في الأعوام السابقة، وقالت يمكن أن يساهم الطلب المتزايد وندرة المعرض في إحداث تقلبات كبيرة في الأسعار على مدار العام.