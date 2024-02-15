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قبرص تبدأ إنتاج الغاز الطبيعي لأول مرة.. تعرف إلى الموعد

توقعت شركة “إيني” أن تصل احتياطيات حقل “كرونوس”، القبرصي إلى نحو 2.5 تريليون قدم مكعّبة من الغاز الطبيعي.

فريق التحرير by فريق التحرير
قبرص تبدأ إنتاج الغاز الطبيعي لأول مرة.. تعرف إلى الموعد
قبرص تبدأ إنتاج الغاز الطبيعي لأول مرة.. تعرف إلى الموعد

تستعد قبرص لبدء أول إنتاج لها من الغاز الطبيعي من بئر “كرونوس”، بحلول عام 2026، وفقا لما قاله وزير الطاقة جورج باباناستاسيو.

وتعتمد قبرص على بدء الإنتاج من الغاز الطبيعي على الحقل الذي أعلنت عن اكتشافه في منتصف عام 2022،  كل من شركتي الطاقة “إيني” الإيطالية، و”توتال إنرجيز” الفرنسية، بنسبة 50% لكل منهما.

ويقع الحقل في المربع رقم 6، الواقع على بعد 160 كيلومترًا قبالة الساحل القبرصي، وعلى عمق يصل إلى نحو 2287 مترًا من المياه.

احتياطيات حقل “كرونوس” القبرصي

قبرص تبدأ إنتاج الغاز الطبيعي لأول مرة.. تعرف إلى الموعد

وتوقعت “إيني”، أن يضم البئر نحو 2.5 تريليون قدم مكعّبة من الغاز الطبيعي، قابلة للزيادة من خلال حفر بئر استكشافية أخرى بالمنطقة، وفق لبيان الشركة وقتها.

وتوقع وزير الطاقة القبرصي، حسب رويترز، أن يبدأ الإنتاج في نهاية 2026، أو أوائل  2027 على أقصى تقدير، وفقا للخطة التي ستقدمها شركة “إيني” خلال الفترة القليلة المقبلة.

ووفقا للمخطط  سوف يتم تسليم إنتاج المشروع من الغاز الطبيعي إلى منشآت حقل ظهر المصري، والذي تشغله شركة “إيني” في مصر، حيث تبعد منشآت حقل ظهر عن حقل كرونوس القبرصي،  نحو 70 كيلومترا فقط.

مصدر جديد للغاز الطبيعي لدول جنوب أوروبا

قبرص تبدأ إنتاج الغاز الطبيعي لأول مرة.. تعرف إلى الموعد

وكان الوزير القبرصي،  قد كشف في مطلع شهر ديسمبر 2023، في مؤتمر شرق البحر الأبيض المتوسط “EMC 2023” الذي عقد في قبرص، أن بلاده لا يمكنها أن تتحول إلى مركز إقليمي للطاقة في شرق البحر المتوسط، بسبب افتقارها إلى البنية التحتية اللازمة.

وفي حال بدء الإنتاج من مشروع كرونوس، فإن ذلك يعني أنه أصبح هناك مصدر جديد للغاز الطبيعي لدول جنوب أوروبا التي تسعى للتخلص من الغاز الروسي المسال الذي انخفض بشكل كبير عقب الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير 2022، وسببت أزمة طاقة ضخمة في العالم، وأثرت على دول الاتحاد الأوروبي بشكل خاص.

قبرص تلجأ إلى مصر لتصدير الغاز الطبيعي

قبرص تبدأ إنتاج الغاز الطبيعي لأول مرة.. تعرف إلى الموعد

وفي حال بدء الإنتاج، ستلجأ قبرص إلى مصر لتصدير الغاز إلى أوروبا حيث تمتلك القاهرة البنية التحتية من خطوط نقل الغاز، ومحطات إسالة تمهيدا إلى شحنة إلى أي وجهة عالمية.

وتمتلك مصر محطتي إسالة للغاز على ساحل البحر المتوسط بطاقة إنتاجية تصل إلى 12 مليون طن سنويًا، الأولي في مدينة دمياط، والثانية في مدينة إدكو التابعة لمحافظة البحيرة، ويعتبران سويا من أهم ركائز مصر في تجارة وتداول الغاز الطبيعي.

قبرص تبدأ إنتاج الغاز الطبيعي لأول مرة.. تعرف إلى الموعد

كما سيكون هذا الغاز المنتج من حقل كرونوس هو الأول في قبرص، التي تشير تقديرات تولا أونوفريو، رئيسة شركة الهيدروكربونات القبرصية، إلى اكتشاف 15 تريليون قدم مكعبة، في 5 حقول منفصلة، 3 منها هي كاليبسو، وكرونوس، ودياس في مربع 6، واكتشاف غلافكوس بمربع 10 الذي يعتبر في مرحلة التقييم حاليًا، بالإضافة حقل أفروديت في مربع رقم 12، حيث تشير التقديرات المبدئية إلى أنه يحوي احتياطيات بنحو 3.5 تريليون قدم مكعبة

وبدأت قبرص في إصدار تراخيص للتنقيب عن الغاز في مناطقها البحرية منذ عام 2007  إلا أنه لم تنتج أي كميات من الغاز حتى الآن.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...