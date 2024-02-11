“أوروبا تطلق النار على قدمها”.. روسيا تحذر من زيادة الاعتماد على الغاز الأمريكي

أطلقت موسكو تحذيرا جديدا بشأن محاولات دول الاتحاد الأوروبي لمقاطعة الغاز الطبيعي الروسي، والحد من الكميات الواصلة إلى أوروبا، مع زيادة الاعتماد المتنامي على الغاز القادم من الولايات المتحدة الأمريكية.

وصفت وزارة الخارجية الروسية، المحاولات الأوروبية للحد من استيراد الغاز الروسي ستؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الغاز الطبيعي المسال عالميا، وستكون بمثابة “إطلاق الاتحاد الأوروبي النار على قدمه”.

وقال أرتيوم ستودينيكوف مسؤول الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية، إن دول القارة الأوروبية بحاجة إلى الغاز، لكن رفض التعاون الكامل مع روسيا في هذا المجال له تأثير سلبي على تنافسية الشركات وفرص الإنتاج والتصدير استهلاك الجمهور.

واستشهد “ستودينيكوف” خلال مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء، صباح اليوم الأحد، ببلجيكا التي تعتمد على 80% من احتياجاتها من الغاز عبر الاستيراد، مؤكدا على استمرار العديد من الشركات الأوروبية في اعتبار الغاز الروسي أحد الخيارات لتنويع مصادر الواردات، في ظل الاعتماد الأوروبي المتزايد على الغاز الأمريكي.



الغاز الأمريكي المسال



وتعتبر العديد من الكيانات الأوروبية الإمدادات الأمريكية من الغاز، محورية بهدف تحرير الاتحاد الأوروبي من قبضة الاعتماد على الطاقة الروسية، وفقا لتيم كيلر، رئيس رابطة “مستقبل الغاز”

وقال “كيلر” من المهم العمل من أجل الوصول لأسعار غاز قادرة على التنافس بصورة مستمرة ويعمل لأجل التوصل إلى عقود توريد طويلة الأمد للغاز المسال من أجل تأمين تحول الطاقة.

زيادة الاعتماد على الغاز الروسي



وكشف المسئول الروسي عن زيادة تقدر بنحو 41% في واردات فرنسا من الغاز الروسي خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023 بالمقارنة مع الفترة ذاتها في عام 2022.

وتابع أن محطة مونتوار دو بريتاني، التي تعتبر بمثابة نقطة التسليم الرئيسية للغاز الطبيعي المسال الروسي في فرنسا استقبلت من الغاز الروسي نحو 1.68 مليار متر مكعب خلال عام 2022، وما يصل إلى نحو 0.89 مليار متر مكعب في النصف الأول من عام 2023.

إلا أن البيانات الصادرة عن مجموعة بورصات لندن في شهر يناير الماضي، أظهرت أن دول أوروبا خفضت بشكل عام وارداتها من الغاز الروسي، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشارت البيانات إلى زيادة في مشتريات الغاز الطبيعي المسال من منتجين عالميين في عام 2023.

وأمس السبت، أكدت وزارة الصناعة في التشيك، إنها لا تعتمد على الغاز الروسي، يأتي ذلك على الرغم من أن الأرقام الرسمية تشير إلى ارتفاع كبير في الاعتماد على غاز روسيا.

وأشارت الأرقام إلى أن أكثر من 60% من استيراد التشيك من الغاز في يناير 2024، جاءت من روسيا.

ونهاية شهر يناير الماضي، قالت نيكولاي شولجينوف وزير الطاقة الروسي، إن نقل الغاز عبر خط أنابيب روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا، ربما يستمر بعد انقضاء العقد الحالي بين موسكو وكييف، في نهاية هذا العام، ومازالت أوكرانيا طريقا مهما لتدفقات غاز شركة “جازبروم بي.جيه.إس.سي” إلى الاتحاد الأوروبي