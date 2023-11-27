العراق يناقش تعديل عقود تقاسم الإنتاج مع كردستان

يناقش مسؤولون في قطاع النفط العراقي مع ممثلين عن شركات نفط دولية ومسؤولين من أكراد العراق في أوائل شهر كانون الأول / ديسمبر المقبل تعديلات عقود تركز على أحدث جهود لاستئناف صادرات نفط الشمال عبر تركيا، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وأعلن باسم محمد، وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج في العراق، أن استئناف صادرات الخام الشمالية المتوقفة منذ آذار / مارس يعتمد على إعادة التفاوض على عقود تقاسم الإنتاج الحالية لتغييرها إلى نموذج تقاسم الأرباح.

وقال محمد لرويترز “في حالة التوصل إلى اتفاق مع هذه الشركات لتغيير عقودها، سيتم بعد ذلك استئناف تصدير النفط عبر تركيا”.

وتوقع التوصل إلى “اتفاق مع الشركات التي ترغب في الاستمرار بالعمل في الإقليم وبدون أي مشاكل”.

وأضاف أن هذه العقود ستكون مماثلة للنموذج المستخدم في جولة التراخيص الخامسة للعراق مع شركة نفط الهلال ومقرها الإمارات.

وأوقفت تركيا تصدير النفط البالغ 450 ألف برميل يوميا من شمال العراق في 25 آذار / مارس بعدما حكمت غرفة التجارة الدولية في قضية تحكيم. ويأمر الحكم تركيا بدفع تعويضات للعراق بقيمة 1.5 مليار دولار عن الأضرار التي لحقت به بسبب تصدير حكومة إقليم كردستان النفط بشكل غير مصرح به بين عامي 2014 و2018.