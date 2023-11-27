فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inطاقةآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنس

العراق يناقش تعديل عقود تقاسم الإنتاج مع كردستان

يناقش مسؤولون نفطيون عراقيون مع ممثلين عن شركات نفط دولية ومسؤولين من أكراد العراق في أوائل شهر ديسمبر كانون الأول المقبل تعديلات على عقود تقاسم الإنتاج الحالية

فريق التحرير by فريق التحرير

يناقش مسؤولون في قطاع النفط العراقي مع ممثلين عن شركات نفط دولية ومسؤولين من أكراد العراق في أوائل شهر كانون الأول / ديسمبر المقبل تعديلات عقود تركز على أحدث جهود لاستئناف صادرات نفط الشمال عبر تركيا، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وأعلن باسم محمد، وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج في العراق، أن استئناف صادرات الخام الشمالية المتوقفة منذ آذار / مارس يعتمد على إعادة التفاوض على عقود تقاسم الإنتاج الحالية لتغييرها إلى نموذج تقاسم الأرباح.

وقال محمد لرويترز “في حالة التوصل إلى اتفاق مع هذه الشركات لتغيير عقودها، سيتم بعد ذلك استئناف تصدير النفط عبر تركيا”.

وتوقع التوصل إلى “اتفاق مع الشركات التي ترغب في الاستمرار بالعمل في الإقليم وبدون أي مشاكل”.

وأضاف أن هذه العقود ستكون مماثلة للنموذج المستخدم في جولة التراخيص الخامسة للعراق مع شركة نفط الهلال ومقرها الإمارات.

وأوقفت تركيا تصدير النفط البالغ 450 ألف برميل يوميا من شمال العراق في 25 آذار / مارس بعدما حكمت غرفة التجارة الدولية في قضية تحكيم. ويأمر الحكم تركيا بدفع تعويضات للعراق بقيمة 1.5 مليار دولار عن الأضرار التي لحقت به بسبب تصدير حكومة إقليم كردستان النفط بشكل غير مصرح به بين عامي 2014 و2018.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...