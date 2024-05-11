العراق يمنح تراخيص في حقلين نفطيين

فازت شركتان صينية وعراقية، اليوم السبت، باستثمار حقلي (شرقي بغداد – الامتدادات الشمالية) و(ديمة – ميسان)، ضمن ملحق جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة، كما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.

وفازت شركة ZPEC الصينية باستثمار حقل شرقي بغداد – الامتدادات الشمالية، بعد التنافس مع شركة KAR العراقية.

وفازت شركة KAR العراقية باستثمار حقل ديمة – ميسان، ضمن ملحق جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة.

وقد انطلقت، اليوم، فعاليات حفل إطلاق جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة، الخاصة بالحقول النفطية والغازية، بحضور ورعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وتشمل الجولة، 29 مشروعاً للحقول والرقع الاستكشافية النفطية والغازية، موزعة بين 12 محافظة عراقية.

وتضمنت الفعاليات، إجراء التنافس بين الشركات المتقدمة على مشاريع ملحق جولة التراخيص الخامسة التكميلية وجولة التراخيص السادسة التي تشمل الحقول النفطية والغازية.

ويتوقع العراق الحصول على أكثر من (3459) مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز، وأكثر من مليون برميل من النفط باليوم، من جولتي التراخيص.