العراق يستبدل إكسون موبيل الأمريكية ببتروتشاينا الصينية لتشغيل حقل نفطي

قال حسن محمد معاون مدير شركة نفط البصرة لشؤون الحقول النفطية وجولات التراخيص إن العراق وقع اتفاق تسوية مع شركة الطاقة الأمريكية العملاقة “إكسون موبيل” لوضع اللمسات النهائية على خروجها من حقل غرب القرنة 1 النفطي والسماح لشركة “بتروتشاينا” بأن تكون المشغل الرئيسي للحقل، كما ذكرت وكالة “رويترز”.

وأضاف محمد لرويترز “نحن في وزارة النفط وشركة نفط البصرة درسنا اتفاقية التسوية ونرى بأن الخيار الأفضل هو أن تصبح بتروتشاينا المشغل الرئيسي لحقل غرب القرنة 1”.

وستمتلك بتروتشاينا الحصة الأكبر في الحقل بعد خروج إكسون.

وقال محمد إن العراق وقع أيضا “اتفاقية بيع” تنظم الأمور المالية لاستكمال عملية الاستحواذ على حصة إكسون موبيل في حقل غرب القرنة 1 النفطي من قبل شركة نفط البصرة التي تديرها الدولة.

وأضاف أن اتفاق البيع يتضمن التزاما بحل مسألة قيمة الضريبة التي يتعين على إكسون أن تدفعها مقابل بيع حصتها في الحقل خلال محادثات إضافية.

وقال المسؤول في نفط البصرة “مسألة الضريبة لم تحل بعد واستنادا الى اتفاقية البيع لدينا خياران، إما التوصل إلى اتفاق تسوية حول الضريبة أو نلجأ إلى التحكيم”.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من إكسون وبتروتشاينا، لكن اثنين من مديري النفط في حقل غرب القرنة 1 أكدا تفاصيل اتفاق التسوية والبيع الموقع مع إكسون.

وفي العام الماضي، اشترت شركة برتامينا الإندونيسية المملوكة للدولة 10 بالمئة من حصة إكسون موبيل في حقل غرب القرنة 1 النفطي العراقي، مما رفع حصتها إلى 20 بالمئة، في حين اشترت شركة نفط البصرة 22.7 بالمئة من الحقل.

وقال خالد حمزة مدير شركة نفط البصرة لرويترز في مقابلة في 2021 إن إكسون تسعى لبيع الحصة مقابل 350 مليون دولار.

ويعد حقل غرب القرنة 1 في جنوب العراق أحد أكبر حقول النفط في العالم حيث تقدر احتياطياته القابلة للاستخراج بأكثر من 20 مليار برميل. وقال المسؤولون بالحقل إنه ينتج حاليا نحو 560 ألف برميل يوميا.

وقال مسؤولون في شركة نفط البصرة إنه بعد خروج إكسون من غرب القرنة 1 لن يكون للشركة أي وجود في قطاع الطاقة العراقي.