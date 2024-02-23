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العراق يحدد معايير منح إجازة العمل للأجانب

تكون صلاحية إجازة العمل للأجانب في العراق لمدة سنة قابلة للتجديد.

فريق التحرير by فريق التحرير
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية

حدّدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية معايير منح إجازة العمل للعمال الأجانب الوافدين الى العراق، فيما أكدت أنها تمنح لسنة واحدة قابلة للتجديد.

وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “مسألة منح الإقامة للأجانب تقع ضمن مسؤولية وزارة الداخلية”، لافتاً إلى أن “مهام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يتضمن منح الإجازة للراغبين بالعمل داخل العراق”.

وأضاف أن “وزارة الداخلية تقوم بمنح القادمين الى العراق إقامة لمدة شهر يتم بعدها مراجعة الراغب بالعمل مقر وزارة العمل لاستكمال معاملة الإجازة والتأكد من معلوماته، وهل يمتلك شهادة خبرة”.

وتابع أن “إجازة العمل تمنح للمتقدم بعد التأكد من معلوماته”، منوهاً بأن “صلاحية الإجازة تكون لمدة سنة قابلة للتجديد”.

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