العراق يتعهد الالتزام بحصته وتعويض أي فائض في الإنتاج النفطي

أكدت وزارة النفط العراقية اليوم الأربعاء التزامها الكلي بتعويض أي فائض في الإنتاج خلال العام الجاري، كما أوردت وكالة الأنباء العراقية.

وأشارت إلى مصادر ثانوية قدرت أن العراق تجاوز الحصة المقررة لشهر أيار / مايو بنحو 203 آلاف برميل فوق المستويات المتفق عليها مع أوبك+.

وذكرت الوزارة في بيان أنها سوف تلتزم بمستوى الإنتاج المطلوب في الاتفاقية والبالغ أربعة ملايين برميل يومياً لشهر حزيران / يونيو والأشهر القادمة، بالإضافة لتعويض الفائض في الانتاج منذ بداية العام، خلال فترة التعويض والتي تمتد لنهاية أيلول / سبتمبر 2025″.

وتقوم أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، بسلسلة من التخفيضات للإنتاج منذ أواخر 2022 لدعم السوق.

واتفقت أوبك+ في 2 حزيران / يونيو على تمديد التخفيضات بواقع 3.66 مليون برميل يوميا لمدة عام حتى نهاية 2025 وتمديد الخفض الأخير البالغ 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية أيلول / سبتمبر ثم إلغائه تدريجياً على مدار عام اعتباراً من تشرين الأول / أكتوبر المقبل.

وقال وزير النفط العراقي في 12 أيار / مايو قبل اجتماع أوبك+ إن بلاده ملتزمة بتخفيضات الإنتاج الطوعية المتفق عليها مع أوبك.