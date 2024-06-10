العراق يتوقع استئناف صادرات نفط كردستان قريبا

وقال حيان عبد الغني للتلفزيون العراقي: “هناك تقدم في هذه المفاوضات، ونأمل أن نتوصل خلال الأيام القليلة المقبلة إلى تفاهم نهائي بهذا الشأن”.

وجاء البيان عقب اجتماع مع وزير الطاقة الكردستاني وشركات النفط العالمية العاملة في المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي.

توقف صادرات النفط

وتوقفت صادرات النفط الخام من كردستان منذ أكثر من عام، بعد أن تم إغلاقها في مارس/أذار 2023 بسبب الخلاف حول من يجب أن يسمح بالصادرات الكردية.

وجاء هذا المأزق في أعقاب حكم غرفة التجارة الدولية في مارس/أذار 2023 بشأن نزاع بين تركيا والعراق بشأن نفط كردستان.

حكمت المحكمة الجنائية الدولية لصالح العراق، الذي قال إن تركيا يجب ألا تسمح بصادرات النفط الكردية عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا وميناء جيهان التركي دون موافقة الحكومة الفيدرالية العراقية.

وتلت ذلك أشهر من المفاوضات بين العراق وتركيا وبين العراق وكردستان، مع بقاء الاتفاق بعيد المنال.

دعوات الشركات الأجنبية

وفي يناير/كانون الثاني من هذا العام، دعت الشركات الأجنبية العاملة في حقول النفط الكردية الكونغرس الأمريكي إلى اتخاذ إجراءات فورية للمساعدة في حل مشكلة توقف صادرات النفط الخام من المنطقة العراقية المتمتعة بالحكم الذاتي وفقا لـ”oil price”.

وقالت المجموعة في رسالة إلى الكونغرس، إن “تصدير النفط هو أساس اقتصاد العراق، وسيستفيد جميع العراقيين عندما يستأنف الإنتاج الكامل والمبيعات العالمية من إقليم كردستان”.

وانضمت منظمة أوبك أيضا إلى المطالبين باستئناف التصدير، حيث طلبت من حكومة كردستان السماح بتصدير 200 ألف برميل من النفط الخام يوميا عبر ميناء جيهان التركي.

وقالت وكالة الأنباء الكردية التي نشرت التقرير في أبريل/نيسان الماضي، إن الطلب أُحيل بعد ذلك إلى الحكومة في بغداد.