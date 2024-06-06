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العالم يستثمر 2 تريليون دولار في الطاقة النظيفة

من المقرر أن تستأثر الصين بأكبر حصة من استثمارات الطاقة النظيفة في عام 2024 بنحو 675 مليار دولار، وأوروبا بـ 370 مليار دولار والولايات المتحدة بنحو 315 مليار دولار

فريق التحرير by فريق التحرير

توقع تقرير لوكالة الطاقة الدولية أن يصل الاستثمار العالمي في تكنولوجيا الطاقة النظيفة والبنية التحتية الخاصة بها إلى تريليوني دولار هذا العام، وهو يمثل ضعفي المبلغ المخصص للوقود الأحفوري.

وتوقعت الوكالة في تقريرها السنوي للاستثمار في الطاقة العالمية أن يتجاوز إجمالي الاستثمار في قطاع الطاقة ثلاثة تريليونات دولار لأول مرة في عام 2024.

ومن المقرر أن يذهب نحو تريليوني دولار إلى تقنيات الطاقة النظيفة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية والطاقة النووية والشبكات والتخزين والوقود منخفض الانبعاثات وتحسين الكفاءة والمضخات الحرارية، مع توجيه باقي المبالغ نحو الغاز والنفط والفحم.

وتجاوز الاستثمار المشترك في الطاقة والشبكات المتجددة المبلغ المنفق على الوقود الأحفوري لأول مرة في عام 2023.

وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية “مقابل كل دولار يذهب إلى الوقود الأحفوري اليوم، يتم استثمار ما يقرب من دولارين في الطاقة النظيفة”.

وأضاف أن “الارتفاع في الإنفاق على الطاقة النظيفة يتلقى دعما من الاقتصادات القوية والتخفيضات المستمرة في التكاليف واعتبارات أمن الطاقة”.

ومن المقرر أن تستأثر الصين بأكبر حصة من استثمارات الطاقة النظيفة في عام 2024 بما يقدر بنحو 675 مليار دولار، في حين من المقرر أن تحظى أوروبا بمبلغ قدره 370 مليار دولار والولايات المتحدة بنحو 315 مليار دولار.

ويتركز الإنفاق على الطاقة الشمسية الكهروضوئية أكثر من أي تكنولوجيا أخرى لتوليد الكهرباء، ومن المتوقع أن تنمو الاستثمارات إلى 500 مليار دولار في عام 2024 بسبب انخفاض أسعار وحدات الطاقة الشمسية.

ويتوقع أن تزيد الاستثمارات العالمية في مجال التنقيب عن النفط والغاز بسبعة بالمئة في عام 2024 إلى 570 مليار دولار، بعد ارتفاع مماثل في عام 2023. وقال التقرير إن شركات النفط الوطنية في الشرق الأوسط وآسيا قادت معظم الاستثمارات.

وأضاف التقرير أنه لا يزال هناك نقص في الاستثمار في الطاقة في أجزاء من العالم مثل الاقتصادات الناشئة والاقتصادات النامية خارج الصين.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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