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تراجع حاد في حصة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء العالمي رغم تعافيها في 2023

أظهرت بيانات حديثة صدرت عن شركة Ember البحثية المتخصصة في مجال الطاقة، أن حصة الطاقة النووية في مزيج الكهرباء العالمي شهدت تراجعًا حادًا خلال العقدين الماضيين، حيث انخفضت من 16.6٪ في عام 2000 إلى 9.1٪ في عام 2023.

فريق التحرير by فريق التحرير

وأشارت البيانات، إلى أن على الرغم من هذا التراجع، شهد عام 2023 انتعاشًا طفيفًا في توليد الطاقة النووية، حيث ارتفع بنسبة 1.2٪ مقارنة بالعام السابق. ويعزى هذا الارتفاع إلى عودة المفاعلات من الصيانة في فرنسا واليابان، بالإضافة إلى بدء تشغيل مفاعلات جديدة في الصين.

ووأوضحت أن تصدرت الولايات المتحدة والصين وفرنسا قائمة الدول الأكثر توليدًا للطاقة النووية في عام 2023، حيث شكلت هذه الدول مجتمعةً أكثر من نصف (58٪) الإنتاج العالمي.

تراجع حاد في حصة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء العالمي رغم تعافيها في 2023

كما احتلت الدول الأوروبية أعلى حصص إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، حيث وصلت إلى 65٪ في فرنسا و 62٪ في سلوفاكيا و 44٪ في المجر.

وأشارت الشركة إلى أنه على الرغم من هذا الارتفاع الطفيف في عام 2023، تشير التوقعات إلى أن حصة الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء العالمي ستستمر في التراجع على المدى الطويل.

وأضافت ففي سيناريو وكالة الطاقة الدولية “صافي الصفر” بحلول عام 2050، يُتوقع أن تزداد قدرة الطاقة النووية بشكل كبير في العقود الثلاثة المقبلة مع تضاعف الطلب على الكهرباء ثلاث مرات.

ولكن، تشير التوقعات أيضًا إلى أن حصة الطاقة النووية في توليد الكهرباء العالمي ستظل مماثلة لما هي عليه اليوم، أي حوالي 10٪.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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