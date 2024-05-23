الطاقة النووية.. الصين حققت في 10 سنوات ما أنجزته أمريكا في 40 عاما

مع استعادة الطاقة النووية زخمها في جميع أنحاء العالم كمصدر واعد للطاقة الأساسية من أجل مستقبل خالٍ من الكربون، فقد أصبحت أيضا ساحة معركة جيوسياسية.

بينما تتدافع الدول للحفاظ على موطئ قدم استراتيجي في مشهد الطاقة سريع التغير، أصبح التحول إلى قوة نووية فجأة أمرا مهما للقوى العظمى العالمية. ويبدو أن الصين تفوز بهذا السباق.

أكبر مولد لـ الطاقة النووية

في حين أن الولايات المتحدة كانت أكبر مولد للطاقة النووية في العالم لعقود من الزمن، فقد تباطأت السوق الأمريكية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة في نفس الوقت الذي ضاعفت فيه بكين نشرها، مضيفة 34 غيغاواط من قدرة الطاقة النووية.

ونتيجة لهذا فمن المنتظر أن تتفوق الصين على الولايات المتحدة وفرنسا لكي تصبح أكبر منتج للطاقة النووية على مستوى العالم في غضون هذا العقد.

تمتلك الصين حاليا 55 مفاعلا للطاقة النووية عاملة مقارنة بالولايات المتحدة التي يبلغ عددها 94 مفاعلا، لكن لديها بالفعل 23 مفاعلا جديدا قيد الإنشاء والمزيد في الطريق.

ماذا فعلت الصين في 10 سنوات؟

في الواقع، استغرق الأمر من الصين 10 سنوات فقط لإضافة نفس القدر من القدرة النووية التي احتاجت الولايات المتحدة لأربعة عقود لبنائها، وفقا لـ “Oil price”.

بكين قادرة على الموافقة على مفاعلات نووية جديدة بمعدل أسرع بكثير من الولايات المتحدة، بمعدل مذهل يبلغ 10 موافقات على محطات جديدة سنويا. كما أن بناء المصانع الصينية أقل تكلفة بكثير، ويرجع ذلك جزئيا إلى القروض التفضيلية بشروط مواتية بشكل خاص من البنوك المملوكة للدولة.

في حين بذلت الولايات المتحدة جهودا كبيرة مؤخرا لبدء قطاع الطاقة النووية المتوقف لديها، فإن أحدث محطة للطاقة لديها متأخرة جدا عن الجدول الزمني وتتجاوز الميزانية، مما يجعل المدافعين عن الطاقة النووية يشعرون بالقلق من أنها قد تعرقل الطموحات النووية للبلاد تماما.

في حين أن الارتفاع الحاد في نشر الطاقة النووية في الصين يمثل نبأ عظيما لقدرة البلاد على إزالة الكربون ــ وبالتالي نبأ عظيم لقدرة العالم بأسره على تحقيق أهداف المناخ في منتصف القرن ــ فإن النهج السريع الذي تنتهجه الصين وضع عددا من الدول في حالة من التوتر.

مخاوف أمريكية من نفوذ الصين

وقد أبدى صناع السياسات في الولايات المتحدة قلقهم من أن قدرات الصين المتزايدة بسرعة في مجال الطاقة النووية يمكن أن تسمح لها بتصدير مفاعلات نووية على نطاق واسع، مما يقوض في نهاية المطاف العلاقات الخارجية للولايات المتحدة في البلدان المستوردة. ولن يكون هذا اتجاها جديدا، بل استمرارا لتوسع الصين الهائل بالفعل في نفوذها في مجال الطاقة في الأسواق الناشئة.

الواقع أن طموحات الصين النووية الضخمة لا يمكن تطويعها، وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت موسكو وبكين عن خطط مشتركة لوضع مفاعل نووي على سطح القمر خلال العقد المقبل. حتى أن وسائل الإعلام الحكومية الروسية تقول إن تطوير المصنع جار بالفعل وأن روسيا والصين تعملان حاليا على إنشاء مرافق تجريبية وبحثية في إطار المشروع.