الطاقة النووية.. حلم يتمدد من الغرب إلى الشرق

تأكيداً لدور الطاقة النووية في النمو الاقتصادي ومواجهة تغير المناخ، تسعى العديد من دول العالم إلى تكنولوجيات الطاقة النووية السلمية كسبيلٍ تُعوِّل عليه، في توفير احتياجاتها من الطاقة النظيفة.

وضمن فعاليات COP28، التي اختتمت فعالياتها الشهر الماضي بدبي، وقعت أكثر من 20 دولة من أربع قارات على إعلان يهدف إلى مضاعفة قدرة الطاقة النووية على مستوى العالم ثلاث مرات.

هذا الإعلان، الذي تدعمه دول تشمل أمريكا وغانا والإمارات، يعترف بالمساهمة الحاسمة التي تضيفها الطاقة النووية في تحقيق صافي انبعاثات غازات الدفيئة العالمية بحلول 2050 والحفاظ على هدف الحد من الاحترار إلى مستويات أقل من 1.5 درجة مئوية.

تطورات مهمة بالطاقة النووية في الصين

في هذا السياق، تشهد الطاقة في الصين تطورات مهمة من شأنها تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة في أحد أكثر البلدان استعمالًا للوقود الأحفوري.

ووافقت الصين على أربعة مفاعلات نووية أخرى في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ما يرفع العدد الإجمالي للوحدات الجديدة التي تم الإعلان عنها خلال العام الماضي إلى 10 وحدات، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تسريع وتيرة برنامج التطوير النووي في الصين، والذي من المحتمل أن يستمر حتى منتصف القرن، على الأقل.

وأفاد تقرير لوكالة “بلومبرغ”، الإثنين، بأن شركة “تشاينا ناشونال نيوكليار باور” للطاقة النووية، ستقوم بتطوير وحدتين بقدرة 1215 ميجاوات في موقع جديد بإقليم تشجيانج، حيث من الممكن أن يضم الموقع في النهاية ست مفاعلات.

وأيضا شركة “جنرال نيوكليار باور كورب” ستقوم ببناء مفاعلين بقدرة 1209 ميجاوات في إقليم جوانجدونج.

وفي سياق متصل، تعتزم فرنسا تسريع التوسع في استخدام الطاقة، وتدرس الآن بناء ثماني محطات جديدة بحلول عام 2050، مقارنة بمقترحات سابقة لبناء ست محطات.

وقد يتم أيضا توليد الطاقة من مفاعلات أصغر معيارية، عوضا عن محطات الطاقة التقليدية. ويجري الآن دراسة بناء 14 محطة طاقة أو حتى أكثر على الأرجح.

ووفق بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إجمالي صافي القدرة الكهربائية من الطاقة النووية بنهاية 2022 بلغ 370.99 جيجاوات، وسجّل 411 مفاعلا عاملا عبر العالم. وتعدّ الولايات المتحدة وفرنسا والصين وروسيا وكوريا الجنوبية وكندا الدول التي تمتلك أكبر قدرا من الطاقة الكهربائية المنتجة كليا من الطاقة النووية. ووقّعت كل هذه الدول (باستثناء روسيا) على الإعلان.

وبحسب بيانات الوكالة، فالتوسع النووي الأبرز يجري الآن في بلدان ليست جزءا من الإعلان، حيث تقود الصين (25)، والهند (8)، وتركيا (4) جهود بناء مفاعلات جديدة. وسجّلت أكبر عدد من المفاعلات المقترحة في الصين (154)، والهند (28)، وروسيا (21). وتلعب هذه الدول دورا محوريا في مضاعفة الطاقة النووية المتوقعة ثلاث مرات بحلول 2050، على الرغم من عدم توقيعها على الإعلان.

ورغم كل هذا، تبقى مضاعفة قدرة الطاقة النووية ثلاثة مرات مهمة صعبة تشمل تعقيدات كثيرة. ويعني هذا الهدف زيادة مساهمة الطاقة النووية من 10 في المئة إلى ما يقرب من ثلث احتياجات العالم من الكهرباء في غضون 25 سنة. وتستوجب مضاعفة قدرة الطاقة النووية ثلاث مرات بناء مفاعلات معيارية جديدة واسعة النطاق وصغيرة الحجم والتغلب على عقبات مالية وتنظيمية كبيرة.