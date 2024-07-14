مصر والإمارات تتعاونان في الطاقة المتجددة لإضافة 4 غيغاواط

قال مجلس الوزراء المصري، الأحد، إن هناك تعاونا مع دولة الإمارات العربية المتحدة، لإضافة 4 غيغاوات من الطاقة المتجددة إلى شبكة الكهرباء في البلاد اعتبارا من صيف 2025.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة المصرية في بيان، أن الحكومة، تعمل جاهدة لسد العجز الناتج عن زيادة استهلاك الكهرباء، من خلال إدخال أكبر قدر من الطاقة المتجددة على شبكة الكهرباء.

وأوضح، أن هناك زيادة في حجم استهلاك الكهرباء في مصر مؤخرا، حيث بلغ حجم الاستهلاك خلال الفترة الماضية نحو 37.3 غيغاواط يوميا.

مصر والإمارات يبحثان التعاون في ملف الطاقة المتجددة

جاء ذلك خلال اجتماع الأحد في مقر مجلس الوزراء المصري بالعاصمة الإدارة الجديدة، حيث التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة المصرية وفدا من دولة الإمارات العربية المتحدة لبحث مجالات التعاون بين مصر والإمارات في ملف الطاقة المتجددة.

حضر اللقاء من الجانب الإماراتي، الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، وعمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر“.

بينما حضر من الجانب المصري، الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة، والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

خطة طموحة للطاقة المتجددة في مصر

وشدد رئيس الحكومة المصرية، في كلمته، على أنه اتفق مع الوفد الإماراتي على وضع خطة طموحة لتنفيذها، تستهدف العمل على سرعة دخول أكبر قدر ممكن من الطاقة المتجددة على الشبكة، وكذا ما يخص توطين الصناعات المرتبطة بها.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة المصرية لديها قناعة تامة، بأن مستقبل الطاقة في البلاد، يعتمد بشكل كامل على الطاقة المتجددة، مشددا على ضرورة توطين الصناعات المرتبطة بها، سواء تلك المتعلقة بالألواح الشمسية، أو توربينات الرياح.

وقال، إن تنفيذ هذه المشروعات سيتم بالاعتماد على الشركات الخاصة التي تمتلك خبرات كبيرة في هذا المجال.

خريطة طريقة لقطاع الطاقة في مصر

بينما قال الدكتور سلطان الجابر، ، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، أنه من المهم أن تكون هناك خريطة طريق واضحة لقطاع الطاقة في مصر، وأن حل مشكلة الطاقة في مصر مُمكن وموجود، مؤكدا أن دولة الإمارات تولي اهتماما خاصا بكل ما يخص مصر، وذلك في ضوء توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.