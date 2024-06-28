الطاقة المتجددة.. لماذا قلصت أكبر شركة في أوروبا خطط إنتاجها؟

قامت شركة ستاتكرافت “Statkraft“، وهي أكبر شركة لإنتاج طاقة المتجددة في أوروبا، بمراجعة خططها للمستقبل، وتتوقع الآن بناء عدد أقل من منشآت طاقة الرياح، والطاقة الشمسية الجديدة مقارنة بالماضي.

وتعود أسباب مراجعة أكبر شركة لإنتاج الطاقة المتجددة في أوروبا، لخططها إلى ارتفاع التكاليف، وانخفاض أسعار الكهرباء مما يضر بربحية هذه المشاريع.

تحديات إنتاج الطاقة المتجددة

ونقلت صحيفة “فايننشال تايمز”، عن الشركة المملوكة للدولة النرويجية قولها “إن التحول من الطاقة الأحفورية، إلى الطاقة المتجددة، يحدث بوتيرة متزايدة في أوروبا وبقية العالم، ومع ذلك، فإن ظروف السوق لصناعة الطاقة المتجددة بأكملها أصبحت أكثر تحديا”.

كانت الدول الأوروبية تقوم بثورة في استخدام طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، لكن هذا كان له تأثير واحد على أسعار الكهرباء لم يتوقعه الكثيرون على ما يبدو.

وقد أدى ذلك إلى انخفاض الأسعار خلال الساعات التي تتوافر فيها طاقة الرياح، أو الطاقة الشمسية بكثرة، حتى أنها هبطت إلى ما دون الصفر.

انخفاض أسعار الكهرباء وارتفاع تكاليف الإنتاج

على مدى العام الماضي، شهدت أسواق الكهرباء بالجملة الأوروبية أسعارا سلبية متكررة بشكل متزايد، والتي أصبحت مشكلة بالنسبة للمولدات التي لا تستطيع تعديل إنتاجها لتتناسب مع الطلب.

بالإضافة إلى الاتجاه السلبي لأسعار الكهرباء، لا تزال تكاليف إنتاج طاقة الرياح، والطاقة الشمسية مرتفعة مع بقاء أسعار الفائدة في أعلى مستوياتها، مما يجعل الاقتراض أكثر تكلفة بالنسبة للصناعات التي تعتمد بشكل كبير على رأس المال المقترض لبناء منشآتها.

إلى جانب انخفاض هوامش الربح التي تآكلت بسبب أسعار الكهرباء السلبية، أدى ذلك إلى خلق بيئة مليئة بالتحديات في مجال طاقة الرياح، والطاقة الشمسية.

“ستاتكرافت” تخفض خطط إنتاجها في المستقبل

ونتيجة لذلك، تخطط “ستاتكرافت” الآن، والتي يأتي أغلب إنتاجها من محطات الطاقة الكهرومائية، لبناء ما بين 2 و2.5 غيغاواط من طاقة الرياح البرية، والطاقة الشمسية، وتخزين البطاريات سنويا اعتبارا من عام 2026، بانخفاض عن النطاق السنوي المستهدف الذي يتراوح بين 2.5 و3 غيغاواط سابقا.

كما تمت مراجعة أهداف طاقة الرياح البحرية من 10 غيغاواط في المجمل بحلول عام 2040 إلى ما بين 6 و8 غيغاواط، وفقا لـ”Oil price”.

تقريبا، قام جميع اللاعبين الرئيسيين في مجال الطاقة المتجددة، سواء طاقة الرياح، أو الطاقة الشمسية بتعديل أهداف النمو الخاصة بهم في الأشهر الأخيرة كرد فعل على اتجاهات السوق في صناعتهم.