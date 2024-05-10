نمو مصادر الطاقة المتجددة عالميا.. ماذا عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟

تمثل مصادر الطاقة المتجددة الآن أكثر من 30% من مزيج الكهرباء في العالم.. لكن الجزء الذي نعيش فيه من العالم لا يزال متخلفًا.

ارتفع توليد الطاقة المتجددة، مدفوعًا في المقام الأول بالنمو في قدرة توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى نسبة غير مسبوقة أكثر من 30٪ من مزيج الكهرباء العالمي، مما يقترب من الهدف الذي حددته أكثر من 100 دولة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لتغير المناخ COP28، وهو زيادة القدرة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، وفقًا لتقرير جديد صادر عن مركز الأبحاث “إمبر” Ember.

الطاقة المتجددة تولد أكثر من 30% من كهرباء العالم

ويحلل التقرير بيانات الكهرباء من 215 دولة، بما في ذلك أحدث بيانات عام 2023 لـ 80 دولة، تمثل 92% من الطلب العالمي على الكهرباء.

وتشمل الدول الإقليمية المدرجة في التحليل المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، وإيران، وتركيا، والعراق، وجميعها مدرجة ضمن أكبر 25 مصدرًا لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وتوصل التقرير إلى أن الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح تولدان الآن 13.4% من الكهرباء في العالم، أي بزيادة قدرها 9 نقاط مئوية تقريبًا منذ عام 2015.

وخلص تقرير “إمبر”، إلى أن المصادر النظيفة (الطاقة المتجددة) ولدت معًا أكثر من 30% من الكهرباء في العالم، كما وصلت كثافة ثاني أكسيد الكربون في توليد الطاقة العالمية إلى مستوى قياسي منخفض جديد في عام 2023، بنسبة أقل بنسبة 12% من ذروتها في عام 2007.

السعودية.. أهداف طموحة للاعتماد على الطاقة المتجددة

أمام السعودية، بعض الطرق لجعل مصادر الطاقة المتجددة مكونًا مهمًا في مزيج الطاقة لديها، حيث يأتي كل توليد الكهرباء في المملكة العربية السعودية تقريبًا من الوقود الأحفوري بنسبة 99.8٪.

وشكلت الطاقة الشمسية 0.2% من مزيج الطاقة، في حين لم يتم استخدام أي مصادر أخرى للطاقة المتجددة.

ولدى المملكة العربية السعودية أهداف طموحة لجعل الطاقة المتجددة تمثل 50٪ من توليد الكهرباء بحلول عام 2030.

مصادر توليد الكهرباء في الدول العربية

تعتمد مصر على الوقود الأحفوري لتوفير 88% من احتياجاتها من الكهرباء العام الماضي، مما كشف عن تباطؤ معدل تركيب مصادر الطاقة المتجددة، وخاصة إمكاناتها الهائلة من الطاقة الشمسية غير المستغلة.

وتعد مصر أكبر مولد للغاز الأحفوري في أفريقيا، حيث ستساهم بنسبة 45% من توليد الغاز في القارة بحلول عام 2022.

ويساهم الوقود الأحفوري بنسبة 83% من كهرباء دولة الإمارات العربية المتحدة.

فيما تشكل الطاقة النووية الحصة الأكبر من الكهرباء النظيفة بنسبة 13%، في حين تمثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية مجتمعة 4.5%.

وتعد البحرين، وقطر، والكويت، من أكبر 3 دول في العالم من حيث نصيب الفرد من الانبعاثات في قطاع الطاقة، وتعتمد جميعها بشكل كبير على الغاز، وفقًا لإمبر.

وبلغ نصيب الفرد من توليد الغاز في البحرين 24.3 ألف كيلو واط في الساعة للفرد، بينما بلغ في قطر 20.2 ألف كيلو واط في الساعة، وهو ما يمثل حوالي 100٪ من الكهرباء من الغاز.

العالم يمر بنقطة تحول

من المتوقع أن ينخفض توليد الوقود الأحفوري بنسبة 2٪ في جميع أنحاء العالم هذا العام نتيجة لتوقعات توليد كميات أكبر من مصادر الطاقة المتجددة مقارنة بالوقود الأحفوري.

ولقد أعاقت الطاقة المتجددة بالفعل نمو الوقود الأحفوري بنسبة الثلثين في العقد الماضي، وبالتالي، تجاوزت نصف اقتصادات العالم ذروة توليد الكهرباء من الوقود الأحفوري.

وتتصدر دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اللعبة حيث بلغت انبعاثات قطاع الطاقة ذروتها في عام 2007، حيث انخفضت بنسبة 28٪ منذ ذلك الحين.

الطاقة الشمسية تقود الركب

تفوقت الطاقة الشمسية على طاقة الرياح كأكبر مساهم في الطاقة النظيفة للسنة الثانية على التوالي، وكانت مصدر توليد الكهرباء الأسرع نموًا لمدة 19 عامًا متتالية.. وبين عامي 2022 و2023، ارتفعت إضافات الطاقة الشمسية بنسبة 76%.

ومن المتوقع أن تنمو بشكل أكبر في عام 2024.. حيث سمح انخفاض التكاليف، والدعم الحكومي، والتكنولوجيا المتقدمة، وزيادة قدرات التصنيع بنمو كبير في صناعة الطاقة الشمسية.

وارتفع توليد الطاقة الشمسية على مستوى العالم بنسبة 23% فقط في العام الماضي، ولكن من المتوقع أن يعكس عام 2024 الطفرة في القدرة بشكل أكبر.

خطط الطاقة الكهرومائية تفشل

وصل توليد الطاقة الكهرومائية إلى أدنى مستوى له منذ 5 سنوات بسبب ظروف الجفاف.

وكان من الممكن أن تؤدي القدرة النظيفة المضافة في عام 2023 إلى خفض توليد الوقود الأحفوري بنسبة 1.1% في ظل الظروف العادية، ولكن بدلا من ذلك أدى نقص الطاقة الكهرومائية إلى زيادة توليد الفحم، وزيادة انبعاثات قطاع الطاقة العالمية بنسبة 1%.

وحدثت غالبية هذه الزيادة في توليد الفحم في أربعة بلدان متأثرة بالجفاف، وهي الصين، والهند، وفيتنام، والمكسيك.

تحديات عالمية لا تزال مستمرة

في حين تشير الأهداف الحكومية، وتوقعات الصناعة إلى استمرار تسارع نمو الطاقة المتجددة، فإن تباطؤ النمو في الطاقة النووية، والمائية، والحاجة إلى تحسين كفاءة الطاقة، والبنية التحتية للشبكة أعاقت التقدم.

وعلى الرغم من هذه القضايا، فإن هيمنة طاقة الرياح، والطاقة الشمسية تشير إلى نهاية عصر الوقود الأحفوري، كما يخلص التقرير.