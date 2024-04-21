عقبات تعترض طريق الطاقة المتجددة في الأردن رغم الإقبال المتزايد

يُواجه الأردنيون الراغبون في تركيب ألواح الطاقة الشمسية لمنازلهم تحديات وعقبات بيروقراطية وتأخيرات في الحصول على الموافقات اللازمة، مما يثير قلقهم ويُثبط عزيمتهم عن التحول إلى الطاقة المتجددة.

يُعاني أسامة الفقيه (65 عامًا)، موظف متقاعد، من هذه التحديات. فقد سمع من أصدقاء له عن تجاربهم المُحبطة في محاولة تركيب ألواح الطاقة الشمسية، مما جعله متخوفًا من المماطلة التي قد يتعرض لها في حال اتخذ خطوة مماثلة.

يقول الفقيه: “عندما أخبرت أصدقائي أنني سأقدم طلبًا لشركة الكهرباء للبدء بإجراءات تحويل كهرباء منزلي إلى الطاقة الشمسية، حذّروني من البيروقراطية والتأخير وتغيير القوانين.”

وأضاف: “اتصلت بالشركة للاستفسار، لكن الموظف أخبرني أن هناك تغييرات ستجري على قانون الطاقة المتجددة ونصحني بالانتظار حتى يتم إقراره.”

ويرى الفقيه أن الانتظار أفضل في الوقت الراهن حتى تتضح الصورة وتستقر التشريعات، مُعربًا عن استغرابه من أن التوجه للطاقة المتجددة في الأردن ليس بجديد، لكنه لا يزال يواجه الكثير من التعقيدات وعدم ثبات القوانين.

ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز، قد واجهت كفاح بربراوي محامية تبلغ من العمر 42 عامًا، أيضًا صعوبات مماثلة عند سعيها لتركيب ألواح شمسية لمنزل عائلتها. فقد بدأت إجراءات التقديم المطلوبة في يونيو الماضي، لكن التركيب لم يتم إلا بعد عشرة أشهر.

وقالت بربراوي: “للأسف العمل لم يكن منظما وواجهت بيروقراطية في المعاملات، وتناقض بين أجوبة وردود الموظفين المسؤولين وتغير للقوانين بشكل مستمر.”

وأضافت: “لكن بعد كل المعاناة التي واجهتها في الإجراءات لتركيب ألواح الطاقة الشمسية، لاحظ أهلها الفرق في فاتورة الكهرباء، حيث تراجعت لأقل من النصف بعد أن كانت تصل إلى أكثر من 100 دينار، وهو ما يساوي 140 دولارا.

والجدير بالذكر أنه تشير أحدث إحصاءات لوزارة الطاقة والثروة المعدنية إلى أن القطاع السكني هو ثاني أكبر مستهلك للطاقة في الأردن، حيث يمثل ما يقرب من 1520 ألف طن متري من مكافئ النفط، أو 25 بالمئة من الإجمالي في عام 2021.

وفي سياق متصل، أكدّ رسمي حمزة، مدير صندوق الطاقة المتجددة الأردني، أنّ ارتفاع أسعار الكهرباء في الأردن، إلى جانب زيادة حملات التوعية، دفع العديد من المواطنين إلى التحول لاستخدام الطاقة المتجددة.

وأوضح حمزة أنّ ضعف استيعاب الشبكات المحلية للتحول للطاقة المتجددة يعتبر من أهم التحديات التي تواجه نمو القطاع وتطوره.

ولفت إلى أن توفير برامج تمويلية بالتعاون مع شركة الكهرباء، إلى جانب توفير شركات تتمتع بالكفاءة لتركيب الطاقة المتجددة المنزلية، هي من الحلول المقترحة للمساعدة في التسهيل على المواطنين للإقبال على الطاقة المتجددة.

وأشار حمزة إلى أنّ عدد المواطنين المستفيدين من تطبيق كفاءة الطاقة والاستعانة بالطاقة المتجددة وصل في نهاية العام الماضي إلى نحو 410 آلاف مواطن.

وذكر حمزة أنّ عدد الأسر التي تستخدم التطبيقات الذكية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة يبلغ 81694 أسرة، وأنّ التخفيض المتوقع في استهلاك الكهرباء سيبلغ 117 ألف ميجاوات/ساعة سنوياً.

وقال حنا زعلول، الخبير في قطاع الطاقة المتجددة، أن يزداد الإقبال على مصادر الطاقة المتجددة في مصر، سواء كانت حرارية مثل السخانات الشمسية أو كهربائية مثل الألواح الكهروضوئية، خاصة بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود الأحفوري.

وأوضح زغلول لوكالة رويترز أن الإقبال من المواطنين شجعه الدعم الحكومي المتمثل ببرامج صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، مما يمثل نافذة لأصحاب المنازل الراغبين في استخدام هذه المصادر للطاقة لتخفيض التكلفة، سواء من خلال الدعم المباشر للمشروع أو تخفيض تكلفة الفوائد البنكية.

ومع ذلك، يواجه المواطنون العديد من العراقيل البيروقراطية، مثل الحصول على موافقات من المؤسسات الحكومية أو شركات توزيع الكهرباء أو شركة نقل الكهرباء، مما يؤدي إلى تأخير الموافقات وبالتالي العزوف عن تركيب الطاقة المتجددة في المنازل.

ويرى زغلول أن الحلول المرجوة في قطاع الطاقة المتجددة هي زيادة الدعم وتخفيف الأعباء المادية عن المنازل التي تستخدم هذا النوع من الطاقة، لأنها بالنهاية تقلل استخدام الوقود الأحفوري الذي تشتريه الدولة بالعملة الصعبة.

ويؤكد زغلول أيضًا على ضرورة تدريب الكفاءات المسؤولة عن التعامل مع المواطنين لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة للتسهيل عليهم وجذبهم لزيادة الإقبال.