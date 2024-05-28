الطاقة المتجددة في المغرب.. طموحات كبيرة ونتائج واعدة

أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، ليلى بنعلي، عن تحقيق إنجازات ملحوظة في قطاع الطاقة المتجددة في البلاد.

وبلغت استثمارات هذا القطاع 60 مليار درهم مغربي (6.05 مليار دولار)، ووصل إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة إلى 4.6 غيغاوات، مما يلبي 20% من الطلب المحلي على الكهرباء.

وفي جلسة برلمانية، كشفت الوزيرة عن منح تراخيص لمشاريع جديدة في مجال الطاقة المتجددة بقدرة تتجاوز 2 غيغاوات، وهو رقم قياسي في تاريخ الوزارة.

وأشارت إلى أن هذه المشاريع تشمل أيضًا المناطق الصناعية التي تم فيها دمج بعض مشاريع النجاعة الطاقية.

وفي إطار تعزيز مكانة المغرب في مجال الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية، تسعى الحكومة إلى رفع إنتاج الطاقة المتجددة بـ 7.5 غيغاوات، وتسريع وتيرة الاستثمار السنوي في هذا القطاع ليصل إلى 15 مليار درهم مغربي.

وتأتي هذه الجهود في ظل ارتفاع إنتاج الطاقة الكهربائية على الصعيد الوطني بنسبة 5.7% خلال الربع الأول من عام 2024، وفقًا لبيانات مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.