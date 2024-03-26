5 عقبات كبرى تعترض جهود العالم لبناء الطاقة المتجددة

اتفقت حكومات العالم على رغبتها في مضاعفة الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول عام 2030، وهو الهدف الذي تم تحديده في قمة الأمم المتحدة للمناخ COP28 في دبي خلال ديسمبر/كانون الأول 2023.

لكن في الوقت الحالي، يطرح الاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد الوباء عقبات يجب التغلب عليها إذا أردنا تحقيق الهدف.

ورصد الخبراء 5 عقبات كبيرة تواجه مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من مشاريع الطاقة المتجددة، وهذه العقبات هي:

1 ـ الائتمان المكلف

قامت البنوك المركزية في أوروبا والولايات المتحدة برفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، وهذا يؤثر على مصادر الطاقة المتجددة بشكل أكبر من تأثيره على الاستثمار في مشاريع الوقود الأحفوري.

تنطوي مصادر الطاقة المتجددة على تكاليف أولية أعلى بكثير لبناء مزارع الرياح وألواح الطاقة الشمسية وغيرها، كما أن الاقتراض يكلف أموالا. بعد ذلك، تصبح تكاليف التشغيل ضئيلة لأن الرياح والشمس حرة بالطبع، لكن أسعار الفائدة المرتفعة جعلت من الصعب إطلاق مشاريع جديدة.

وفي كثير من الحالات، يكون الجواب هو رفع السعر المتفق عليه للكهرباء المتدفقة إلى الشبكة لتغطية التكاليف الإضافية.

2 ـ التضخم المرتفع

كل شيء أصبح أكثر تكلفة هذه الأيام، ليس فقط الطعام والإيجار، ولكن الكابلات الكهربائية وتوربينات الطاقة ومواد البناء والخدمات اللازمة لبناء منشآت طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، استثناء واحد من ذلك هو أن أسعار الألواح الشمسية انخفضت بسبب الإنتاج الصيني الضخم.

3 ـ سلاسل التوريد المتعثرة

يتزايد تراكم الطلبات وتأخير العرض بسبب نقص المهندسين المهرة والمواد الخام ونقص القدرة التصنيعية للآلات المعقدة اللازمة لمشاريع الطاقة المتجددة.

يمكن أن يستغرق طلب توربينات الرياح الجديدة أو المحولات للاتصال بالشبكة العديد من الأشهر أو أكثر مما كان عليه الحال قبل جائحة كوفيد-19، وفقا لأسوشيتد برس.

4 ـ متلازمة نيمبي

لا يزال ما يسمى بمتلازمة نيمبي يمثل مشكلة في العديد من الأماكن، ومتلازمة نيمبي، أو ليس في عقر داري تعني معارضة السكان المحليين لمشروعات التطور التي تبنى بجوارهم، ولكن هم ليس لديهم مشكلة مع المشروع إذا تم تشييده في مناطق أخرى بعيدة عن سكنهم.

على سبيل المثال، تشتهر منطقة بافاريا الجنوبية في ألمانيا بمقاومة الضوضاء وظهور توربينات الرياح في مناظرها الطبيعية الخلابة.

وتأخرت المنشآت في بافاريا ومناطق أخرى على الرغم من سعي الحكومة الألمانية لمزيد من الطاقة المتجددة بعد خسارة الغاز الطبيعي الروسي بأسعار معقولة المستخدم لتدفئة المنازل وتوليد الكهرباء ومصانع الطاقة.

5 ـ مشاكل أسوأ في العالم النامي

لقد واجهت البلدان المنخفضة الدخل منذ فترة طويلة تكاليف اقتراض أعلى بكثير من تلك التي تواجهها الأجزاء الأكثر ثراء في العالم، وذلك لأن الإعانات الحكومية أو ضمانات الائتمان الأخرى غير مؤكدة.

والنتيجة هي أن نفس مجمع الطاقة الشمسية إذا تم بناؤه اليوم يكلف في غانا ضعف تكلفته في الولايات المتحدة بسبب أسعار الفائدة وحدها.