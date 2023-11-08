الطاقة العمانية تطلق مشروع لتخزين و تطوير الهيدروجين الأزرق

تخطط العاصمة العمانية “مسقط” للاستثمار في الهيدروجين الأزرق وتطويره ضمن استراتيجية سلطنة عُمان للتحول في الطاقة، والإعلان عن التزامها بتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050.

وقّعت وزارة الطاقة والمعادن اليوم بمسقط على مذكرة تعاون في مجال التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه وتطوير الهيدروجين الأزرق في سلطنة عُمان مع كل من شركة تنمية نفط عُمان، و”شل عُمان”، وأوكيو لشبكات الغاز، وأوكسيدنتال؛ لتكوين بيت خبرة يسهم في تطوير الإطار التنظيمي والاستراتيجي في هذا المجال.



ويأتي توقيع هذه المذكرة ضمن المبادرات التي تقودها الحكومة لتوظيف تقنيات التقاط الكربون وإنتاج الهيدروجين الأزرق في تحقيق مستهدفات استراتيجية سلطنة عُمان للتحول في الطاقة، والإعلان عن التزام سلطنة عُمان بتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050.



وتعد تكنولوجيا التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه من الحلول الواعدة لتقليل الانبعاثات الكربونية والوصول للحياد الصفري الكربوني خاصةً في قطاعات إنتاج النفط والغاز والصناعات ومحطات توليد الكهرباء المعتمدة على الوقود الأحفوري.



وأشارت الاستراتيجية الوطنية لسلطنة عُمان للانتقال المنظم إلى الحياد الصفري -إحدى مخرجات مختبر إدارة الكربون في أكتوبر عام 2022، إلى أن التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه سيسهم بما يقارب 15 بالمائة من خفض إجمالي الانبعاثات المحلية في سبيل الوصول إلى الحياد الصفري في سلطنة عُمان بحلول عام 2050.



ويمثل هذا التوقيع استكمالًا للجهود المبذولة لإيجاد حلول عملية للحد من الانبعاثات الكربونية وتمكين المبادرات والمشروعات المستقبلية المرتبطة بمجال التقاط الكربون وإنتاج الهيدروجين الأزرق من خلال تكوين بيت خبرة متخصص من أجل عمل تقييم “تكنو- اقتصادي” شامل في سلطنة عُمان، والإسهام في تطوير الإطار التنظيمي والاستراتيجيات اللازمة للنهوض بهذا القطاع، وسيجمع بيت الخبرة فريقًا أساسيًّا يعمل مع وزارة الطاقة والمعادن، إضافة إلى عدد من الشركاء أصحاب الخبرة الواسعة في مجال الطاقة والتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه وتطوير الهيدروجين الأزرق، وسيتم تكوين مسارات عمل لتطوير جوانب تقنية وتنظيمية محددة من مراحل سلسلة القيمة المرتبطة بهذا المجال بمشاركة عدد من الجهات من القطاعين العام والخاص والقطاع الأكاديمي والمؤسسات الاستثمارية والبحثية ذات الخبرة.





وقال محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن: إنه من المهم اتخاذ خطوات متسارعة في توظيف مقومات الاقتصاد النظيف من خلال الحلول العملية للوصول إلى النتائج المستهدفة في الوقت المحدد بالتنسيق والتعاون مع الشركاء في القطاع، وباستخدام أفضل الممارسات والحلول التقنية المتقدمة في مجال إدارة الكربون بطريقة منهجية مستدامة.



من جانبه أوضح الدكتور فراس بن علي العبدواني مدير عام الطاقة المتجددة والهيدروجين بوزارة الطاقة والمعادن أن هذه الدراسة التي سيقوم بها بيت الخبرة في مجال التقاط الكربون وإنتاج الهيدروجين الأزرق تأتي استكمالًا للجهود المبذولة من القطاعين العام والخاص للحد من الانبعاثات الكربونية من خلال عمل تقييم “تكنو- اقتصادي” وتشريعي شامل يهدف إلى وضع الإطار التشريعي المستقبلي وإعداد الضوابط المناسبة لتمكين الاستثمار في هذا المجال بطريقة تتماشى مع خطة سلطنة عُمان للوصول للحياد الصفري.



ومن جانب آخر، وقعت شركة “أوكسيدنتال عُمان” وشركة أوكيو لشبكات الغاز على مذكرة تفاهم؛ بهدف إجراء دراسة مشتركة حول المشروعات المحتملة لحجز الكربون واستخدامه وتخزينه في سلطنة عُمان بالتنسيق مع مشروعات الاستخلاص المعزز للنفط التي تنفّذها أوكسي عُمان في منشآتها الإنتاجية بسلطنة عُمان. ووفقًا لهذه المذكرة، اتفق الجانبان على تبادل المعلومات والخبرات الفنية ذات الصلة بوضع الاستراتيجيات التي تضمن تعميم مشروعات حجز الكربون واستخدامه وعزله في سلطنة عُمان بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي الوطني، بما في ذلك حجز الكربون ونقله إلى المنشآت الإنتاجية لأوكسي عُمان لأغراض الاستخلاص المعزز للنفط، وتقديم الدعم اللازم من أجل وضع السياسات والإجراءات لدى الجهات الحكومية المعنية.



ويعكس هذا التعاون الاستراتيجي التزام الشركتين بالابتكار ودعم المشروعات المستقبلية لحجز الكربون واستخدامه وتخزينه والاستخلاص المعزز للنفط في سلطنة عُمان، وحرصهما على تمكين استراتيجية الانبعاثات الصفرية بعيدة المدى والأهداف المناخية العالمية.

تحت رعاية سعادة محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن، وقعت شركة أوكسيدنتال عُمان وشركة أوكيو لشبكات الغاز مذكرة تفاهم بهدف إجراء دراسة مشتركة حول المشاريع المحتملة لحجز الكربون واستخدامه وتخزينه في سلطنة عمان، وذلك بالتنسيق مع مشاريع الاستخلاص المعزز للنفط التي تنفذها… pic.twitter.com/FCMNlzKe0D — وزارة الطاقة والمعادن (@memgovom) November 8, 2023