نمو قياسي.. الطاقة الشمسية تشكل 58% من الكهرباء في أمريكا خلال 2024

ستقود صناعة الطاقة الشمسية توسعًا في توليد الكهرباء هذا العام في الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، التي أوضحت أن مشروعات الطاقة الشمسية ستشكل 58% من القدرة المضافة للولايات المتحدة في عام 2024على نطاق المرافق، مما يعزز إنتاج الكهرباء في البلاد.

وتوقعت الإدارة في تقرير حديث لها، أن تتم إضافة نحو 36.4 جيجاوات من الطاقة الشمسية الجديدة على نطاق المرافق إلى الشبكة هذا العام، وهي إضافة قياسية من شأنها أن تتضاعف تقريبًا من 18.4 جيجاوات من المنشآت في العام الماضي.

أكبر مشروع طاقة شمسية في الولايات المتحدة



وقال التقرير إن أكثر من نصف القدرة الشمسية الجديدة سيضاف من ولايات تكساس وكاليفورنيا وفلوريدا.

وأشار إلى أن مشروع “جيميني” للطاقة الشمسية في ولاية نيفادا سيوفر أيضًا دفعة كبيرة للإنتاج الكهرباء خلال هذا العام عام 2024، حيث من المتوقع أن يكون أكبر منشأة للطاقة الشمسية في الولايات المتحدة.

وأرجعت الوكالة تضاعف الإنتاج من الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة، إلى تخفيف القيود التجارية وسلسلة التوريد، وهو ما يعتبر عامل محفز لهذا النمو القياسي.

كانت الجهود الرامية إلى توسيع صناعة الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة جارية منذ فترة طويلة، بدعم من مبادرات حكومية تحفيزية مثل قانون الحد من التضخم. وللسماح للمصنعين بتوسيع قاعدتهم المحلية، بعدما كان يتم تطبيق رسوم جمركية وفرض حواجز تجارية على الصادرات الصينية من أجل عزل الأسواق الأمريكية.

وعلى الرغم من أن أسعار الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة لم تصل إلى المستويات الدولية، إلا أنها انخفضت في الولايات المتحدة بفضل الواردات الرخيصة من الشركات المصنعة الآسيوية، مع تضاعف الشحنات خلال شهر أغسطس، وفقا لما ذكرته رويترز العام الماضي.

وستحصل قدرة توليد الكهرباء أيضًا على إضافات جديدة لتخزين البطاريات في عام 2024، مما سيضاعف الـ 15.5 جيجاوات الموجودة حاليًا عبر الإنترنت.



وفي الوقت نفسه، يتطلع المطورون وأصحاب محطات الطاقة إلى إضافة 62.8 جيجاوات من القدرة على مستوى المرافق، بزيادة قدرها 55% عن عام 2023. ووصف التقرير هذه الزيادة بإنها الأكبر منذ عام 2003، ودليل على ارتفاع نشاط الصناعة.

وعلى عكس هذه القطاعات، ستتباطأ إضافات طاقة الرياح من المستويات القياسية التي تم إنتاجها في عامي 2020 و2021.