أكبر 15 محطة للطاقة الشمسية بالعالم.. رقم 4 في مصر

شجعت حرائق الغابات المدمرة وارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم الحكومات على السعي لخفض انبعاثات الكربون، والبحث عن بدائل مستدامة لمصادر الطاقة الملوثة للهواء.

وتأتي محطات الطاقة الشمسية كأحد أبرز مصادر الطاقة النظيفة، التي يمكن أن تستخدم كبديل مهم للوقود الأحفوري.

كانت محطات الطاقة الشمسية تستغل أشعة الشمس الوفيرة على مدى العقدين الماضيين، لكن المحطات التي تبلغ طاقتها آلاف الميغاواط لم تصبح جاهزة للعمل إلا في السنوات القليلة الماضية.

وكانت دولتان تقودان عملية طرح هذه الفكرة، وهما، الصين والهند، وتضم هذه المجمعات معا 9 من أكبر 15 محطة للطاقة الشمسية في العالم بحلول عام 2021.

ونرصد في هذا التقرير أفضل 15 محطة للطاقة الشمسية (محطات الطاقة الكهروضوئية) من حيث القدرة المركبة، وفقا لبيانات من “Statista”.

أكبر حديقة للطاقة الشمسية في العالم

تعد حديقة بهادلا للطاقة الشمسية في الهند أكبر حديقة للطاقة الشمسية في العالم، هذه المحطة لديها القدرة على توليد 2245 ميغاواط من الكهرباء، وهو ما يكفي لتزويد 1.3 مليون منزل بالطاقة.

وتمتلك البلاد أيضا ثالث أكبر محطة للطاقة الشمسية، وهي حديقة بافاجادا للطاقة الشمسية، كما أن الهند تمتلك 5 من أفضل 15 محطة شمسية في العالم.

أكبر منتج للطاقة الشمسية في العالم

تعد الصين أكبر منتج للطاقة الشمسية في العالم ولديها 4 من أكبر 15 محطة للطاقة الشمسية في عام 2021.

تعد حديقة هاينان للطاقة الشمسية التابعة لشركة Huanghe Hydropower ثاني أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم بقدرة 2200 ميغاواط، بينما كانت حديقة تنغر الصحراوية للطاقة الشمسية (المعروفة أيضًا باسم “السور العظيم للطاقة الشمسية”) سابقا أكبر حديقة للطاقة الشمسية في العالم بقدرة 1547 ميغاواط.

هناك شيء واحد مشترك بين أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم وهو الوصول إلى مساحات واسعة من الأراضي المفتوحة، وخاصة الصحاري.

أضخم محطات الشرق الأوسط

وتوجد 3 من أحدث مجمعات الطاقة الشمسية الضخمة في الشرق الأوسط، مجمع بنبان للطاقة الشمسية في مصر، ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دولة الإمارات، ومحطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية في دولة الإمارات أيضا.

ويتزايد استخدام الطاقة الشمسية بشكل كبير عبر المحيط الأطلسي أيضا، ولكن ليس بالسرعة التي تشهدها آسيا.

تعد محطة فيلانويفا للطاقة الشمسية في المكسيك أكبر محطة للطاقة الشمسية في الأمريكتين بقدرة 828 ميغاواط، في حين تعد محطة كوبر ماونتن للطاقة الشمسية (802 ميغاواط) في نيفادا ومتنزه ماونت سيجنال للطاقة الشمسية (794 ميغاواط) في كاليفورنيا أكبر المحطات في الولايات المتحدة. .

ترتيب أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم

1 ـ محطة بهادلا – الهند (2245 ميغاواط)

2 ـ محطة هاينان – الصين (2200 ميغاواط)

3 ـ محطة بافاجادا – الهند (2050 ميغاواط)

4 ـ محطة بنبان – مصر (1650 ميغاواط)

5 ـ محطة تنغر الصحراوية – الصين (1547 ميغاواط)

6 ـ محطة نور أبوظبي – الإمارات (1177 ميغاواط)

7 ـ مجمع محمد بن راشد آل مكتوم – الإمارات (1013 ميغاواط)

8 ـ محطة كورنول ألترا – الهند (1000 ميغاواط)

9 ـ محطة داتونغ – الصين (1000 ميغاواط)

10 ـ محطة إن بي كونتا – الهند (978 ميغاواط)

11 ـ محطة سد لونجيانجشيا – الصين (850 ميغاواط)

12 ـ محطة فيلانويفا – المكسيك (828 ميغاواط)

13 ـ محطة كوبر ماونتن – أمريكا (802 ميغاواط)

14 ـ محطة ماونت سيجنال – أمريكا (794 ميغاواط)

15 ـ محطة ريوا ألترا ميجا – الهند (750 ميغاواط)