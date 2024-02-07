ثورة الطاقة الشمسية في أوروبا.. ألمانيا تقود قاطرة القارة العجوز

وفقا لتقييمات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في عام 2022، كان لدى ألمانيا قدرة كهروضوئية مركبة تبلغ حوالي 67 غيغاواط، مما يجعلها الدولة الأوروبية التي تتمتع بأكبر إمكانات الطاقة الشمسية.

وفقا لبيانات Statista، كانت قدرة ألمانيا في ذلك العام أكثر من ضعف قدرة إيطاليا، التي احتلت المرتبة الثانية أوروبيا بنحو 25 غيغاواط من القدرة كهروضوئية المركبة.

زرغم ذلك، كان التوسع في إمكانات الطاقة الشمسية في ألمانيا على مدى العقد الماضي كان بطيئا نسبيا داخل أوروبا.

أظهرت القدرة الكهروضوئية لألمانيا معدل نمو سنوي متوسط ​​يبلغ حوالي 6% بين عامي 2013 و2022.

ومن حيث الدول الأوروبية الثماني التي تتمتع بأعلى قدرات الطاقة الشمسية، فإن هذا يضع ألمانيا في المركز السابع قبل إيطاليا. وبطل النمو في هذه المجموعة هو بولندا، التي تمكنت من زيادة قدراتها بنسبة 137% سنويا منذ عام 2013.

بين عامي 2020 و2022 فقط، ضاعفت ألمانيا إمكاناتها الشمسية 3 مرات تقريبا. وتحتل هولندا المرتبة الثانية في هذه الفئة بمتوسط ​​نمو سنوي يبلغ 40%، وتأتي المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة بمتوسط ​​نمو سنوي يبلغ 17% تقريبا.

وعلى الصعيد العالمي، تصل قدرة الأنظمة الكهروضوئية المركبة والمتصلة بالشبكة في عام 2022 إلى نحو واحد تيراواط أو 1000 غيغاواط.

ويمثل هذا ما يقرب من ثلث قدرة جميع الطاقات المتجددة أو حوالي 12% من إجمالي القدرة على توليد الكهرباء.

وقدمت الصين أكبر مساهمة في توسيع القدرة الشمسية في ذلك العام. وتمثل الدولة الواقعة في شرق آسيا حوالي ثلث القدرة المركبة من الطاقات المتجددة وحوالي 57% من قدرة الطاقة الشمسية العالمية. ب

الإضافة إلى ذلك، وفقا للمكتب الفيدرالي للإحصاء، فإن حوالي 9 من كل 10ألواح شمسية تم استيرادها إلى ألمانيا في عام 2022 جاءت من جمهورية الصين الشعبية.

وخارج أوروبا، تعد الولايات المتحدة واليابان والهند من بين الدول التي تتمتع بأعلى القدرات الكهروضوئية.