بـ 15 مليار درهم.. محمد بن راشد يطلق أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة والطاقة الكهروضوئية في العالم

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة والطاقة الكهروضوئية في العالم في دبي.

وقال الشيخ في تدوينه على موقع التواصل الاجتماعي إكس “تويتر سابقا”، أطلقنا بحمد الله أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة والطاقة الكهروضوئية في العالم في دبي .. المشروع يمتد على مساحة 44 كم مربع وبتكلفة تتجاوز 15 مليار درهم ويضم أعلى برج للطاقة الشمسية المركزة في العالم على ارتفاع 263 متر ويضم أيضا أكبر سعة تخزينية للطاقة الحرارية في العالم .. وسيخفض انبعاثات الكربون بأكثر من 1.6 مليون طن سنويا.

وأضاف سموه: هدفنا 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي أن تكون من مصادر نظيفة بحلول 2050 … وهدفنا حياد كربوني كامل بحلول نفس العام .. ونكرر رسالتنا بأننا جادون في الاستثمار في الطاقة النظيفة وجادون في مواجهة التغيرات المناخية وجادون في الحفاظ على البيئة من أجل الأجيال القادمة.