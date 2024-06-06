أعلن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن إنتاج “أوبك بلس” سيشهد زيادة تدريجية خلال السنوات الثلاث القادمة.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة ضمن منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، حيث أكد الوزير على قدرة التحالف في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بثبات وثقة.

وفي تصريحاته، أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان على أن هناك زيادة تدريجية مخطط لها للإنتاج النفطي، حيث سيتم تحقيق هذه الزيادة ابتداءً من عام 2025، ومن المتوقع أن تستمر حتى عام 2028، حيث سيصل الإنتاج إلى 12.3 مليون برميل يومياً. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي لضمان استقرار السوق العالمية وتلبية الطلب المتزايد على النفط في الفترة القادمة.

وفيما يتعلق بالاتهامات الموجهة لأوبك بلس، شدد الأمير عبدالعزيز بن سلمان على أن التحالف لا يتأثر بمحاولات الترهيب أو التلاعب في السوق.

وأوضح أن الجهات التي تحاول ممارسة الترهيب تبدأ بنشر التوقعات قبل أسابيع من اجتماعات أوبك بلس، وعندما تكون القرارات أقل من التوقعات يبدأون في التلاعب بالسوق، مؤكداً أن التحالف يركز على اتخاذ قرارات مبنية على أسس واقعية ومدروسة.

و قال خلال الجلسة التي كانت بعنوان “مستقبل سوق النفط والغاز”، ان هناك مسائل محلية لـ أرامكو حيث تتجه السعودية نحو التركز على توليد الكهرباء، كاشفًا عن خطط السعودية للتركيز على توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وهو ما سيوفر نحو مليون برميل من النفط يمكن الاستفادة منه بطرق أخرى. هذا التحول نحو الطاقة المتجددة يعكس التزام السعودية بتعزيز الاستدامة وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للطاقة.