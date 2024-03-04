أمن الطاقة في أوروبا.. كيف تتعامل القارة العجوز مع التهديدات الجيوسياسية؟

كلفت أزمة الطاقة التي اجتاحت أوروبا بعد العقوبات الغربية على روسيا القارة العجوز مئات المليارات من الدولارات، والآن، يمكن لأزمة الشرق الأوسط والتوتر في البحر الأحمر أن تهدد إمدادات الطاقة المستقبلية.

ورغم أن تغير المناخ يظل على رأس الأجندة، فإن الاسم المباشر للعبة هو “أمن الطاقة”، وقد فتح هذا فرصا هائلة للمستثمرين.

في ذروة الصراع الروسي الأوكراني، اضطرت الدول الأوروبية إلى العودة إلى حرق الفحم، ورغم تراجع ذلك منذ ذلك الحين، مع عودة تغير المناخ إلى قمة جدول الأعمال، فقد استعاد الغاز الطبيعي مكانته باعتباره الجسر الوحيد القابل للتطبيق للتحول إلى الطاقة الخضراء.

وفي أوائل فبراير/شباط، خصصت ألمانيا 16 مليار دولار لبناء 4 محطات لتوليد الطاقة بالغاز الطبيعي لاستكمال حملة التوسع في الطاقة المتجددة.

وقد حققت النمسا مؤخرا أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي منذ 4 عقود، وهو ما يكفي لزيادة إنتاجها المحلي بنسبة 50%، وفقا لبيانات “Oil price”.

وفي هذه الأثناء، كانت ألمانيا أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي تعمل على خلق اعتماد جديد على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي.

وفقا لماكينزي: “أصبحت أوروبا تشكل أسواق الغاز العالمية، حيث تحدد أسعار المراكز الأوروبية الأسعار الفورية العالمية للغاز الطبيعي المسال”.

ويتعرض هذا الشعور الزائف بالأمان أيضا للتهديد بسبب توقف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا عن مشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة.

ولكن هناك أمر واحد واضح: وهو أن الغاز الطبيعي عاد إلى الموضة في أوروبا، وأن المصادر المحلية إلى جانب الطاقة المتجددة تشكل الحل الحقيقي الوحيد لأمن الطاقة.

وفي الصيف الماضي، صوت المشرعون في الاتحاد الأوروبي على إدراج الغاز الطبيعي والطاقة النووية في قائمة الأنشطة المستدامة بما يتماشى مع كفاحهم ضد تغير المناخ وهدفهم المتمثل في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

كل هذا يجعل أوروبا واحدة من أفضل الأماكن وأكثرها إثارة لفرص الطاقة الجديدة، وهذا يعني فرصا هائلة للشركات للقدوم وتطوير حقول الغاز التي تجاهلتها الشركات الكبرى، التي بدأت في مطاردة أشياء أكبر في الخارج.

وهناك شركتان تتمتعان بوضع جيد للاستفادة من مناخ أمن الطاقة الجديد في أوروبا، وهما، توتال إنيرجي وشركة MCF Energy الصغيرة.

توتال إنيرجي.. الرابح الأكبر

تستعد شركة TotalEnergies الفرنسية لتكون الرابح الأكبر في مجال الغاز الطبيعي المسال في أوروبا.

وفي مشروع مشترك، تتعاون توتال إنيرجي مع شركة قطر للطاقة في مشروعي حقل الشمال الشرقي العملاق وحقل الشمال الجنوبي.

في الخريف الماضي، حصل المشروع المشترك على صفقتين طويلتي الأجل (27 عاما) لتسليم الغاز الطبيعي المسال إلى فرنسا، بدءا من عام 2026. وتمتلك شركة توتال إنيرجي حصة 6.25% في مشروع توسعة الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال الشرقي وحصة 9.375% في حقل الشمال الجنوبي.

عادة ما تكون الصفقات بهذا الحجم مخصصة للمشترين الآسيويين، لذا فإن صفقة لمدة 27 عاما لأوروبا تعد علامة فارقة لشركة توتال إنيرجي في أوروبا، حيث يمكن للشركة الآن التلويح بمكانتها كمساهم رئيسي في أمن الطاقة في فرنسا.

وبما أن الغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب كان يمثل في السابق ما يقرب من 40% من حصة سوق الغاز في أوروبا قبل الحرب، فإن واردات الغاز الطبيعي المسال البديلة تتزايد بسرعة لسد الفجوات. فالمنافسة آخذة في النمو، وبمجرد أن يكتسب التعافي الصيني المزيد من الزخم، فإن هذه المنافسة سوف تنمو بشكل أكبر، وهو ما قد يؤدي إلى إخراج أوروبا من السوق.

تعمل شركة TTE على صياغة مسارات جديدة للنمو في مجال التنقيب والإنتاج، حيث سجلت أرباحا صافية قياسية بلغت 36.2 مليار دولار في عام 2022. وكان ذلك بمثابة مضاعفة الأرباح مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز بعد ذلك. الغزو الروسي لأوكرانيا.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الشركة عن أعلى أرباح لها في التاريخ لعام 2023، مدعومة بأداء الغاز الطبيعي المسال وأقسام الكهرباء لديها، مما ساعد على دفع صافي الأرباح إلى 21.4 مليار دولار، أو أعلى بنسبة 4% عن عام 2022. كل هذا يضع الشركة في مقدمة نظيراتها العملاقة، بما في ذلك إكسون، وبي بي، وشل.

وتنتهج الشركة الفرنسية العملاقة استراتيجية أكثر فريدة من نوعها من حيث الوصول إلى صافي انبعاثات صِفر بحلول عام 2050. فبدلا من التجريد ببساطة من أصول الوقود الأحفوري، فإنها تعمل على “توسيع ملكية الطاقة المتجددة والأصول المنخفضة الكربون”، و”تتوقع مضاعفة قدرتها الإجمالية على توليد الطاقة المتجددة بحلول عام 2025”.

شركة MCF Energy الصغيرة

إن شركة MCF Energy الصغيرة، المدعومة من قبل المستكشف والمنتج المخضرم، فورد نيكلسون، مقتنعة بأن هذا هو الجو المناسب لتعزيز أمن الطاقة الأوروبي من خلال إنتاج الغاز الطبيعي المحلي.

تعد ألمانيا والنمسا مكانين رئيسيين لتحقيق ذلك، وتستفيد شركة MCF من 5 آفاق رئيسية، العديد منها لديها آبار أنتجت أو قادرة على إنتاج الغاز من 3 اكتشافات سابقة.

تعد شركة “إم سي إف إنيرجي” أول شركة عامة جديدة تعمل على دمج مشاريع التنقيب الكبرى في أوروبا، وهي الأولى منذ حرب روسيا في أوكرانيا التي تقدم للمستثمرين فرصة للمساعدة في بناء موارد الغاز الطبيعي المحلية في ألمانيا والنمسا.

وتستهدف الشركة التنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه على نطاق واسع هنا، من خلال عمليتي حفر في الأشهر القليلة المقبلة، بدأت أولهما بالفعل في النمسا، في منطقة ويلشاو بالقرب من جبال الألب النمساوية.