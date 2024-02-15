50 % زيادة في الطلب على الغاز الطبيعي المسال.. ما علاقة الصين؟

سيكون التحول عن استخدام الفحم في الصين، ودول جنوب شرق أسيا أحد أهم العوامل التي تدعم الزيادة في ارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة.

وبحلول عام 2040 سيرتفع الطلب على الغاز بنحو 50%، وفقا لأحدث التوقعات الصادرة عن شركة النفط العالمية “شل”، التي قالت في تقرير “توقعات شل للغاز الطبيعي المسال 2024″، إن هذه الدول ستعتمد على الغاز الطبيعي المسال لتغذية اقتصاداتها النامية بقوة.

الصين تهيمن على نمو الغاز الطبيعي

نائب الرئيس التنفيذي لشركة شل، ستيف هيل، توقع هيمنة الصين على نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال خلال العقد الحالي، خاصة في ظل سعي بكين إلى الوفاء بالتزاماتها بخفض انبعاثات الكربون في الصناعة الصينية عن طريق الاعتماد على الغاز بدلا من الفحم إلى الغاز”.

وقال إن الغاز الطبيعي سيكون إحدى الوسائل الأساسية للصين لمعالجة أكبر مصادر الانبعاثات الكربونية في الصين الناجمة عن استخدام الفحم في قطاع صناعة الصلب، وتتجاوز انبعاثات صناعة الصلب في الصين إجمالي الانبعاثات في المملكة المتحدة وألمانيا وتركيا

ووفقا للتقرير سوف تكون الزيادة مدفوعة بسرعة التحول من الفحم إلى الغاز في الصناعات بأنحاء الصين، وكذلك نمو الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال في دول جنوب، وجنوب شرق آسيا لتغذية اقتصاداتها المتوسعة.

حجم التجارة العالمية للغاز الطبيعي

وكشفت شركة “شل”، فإن حجم التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال، خلال عام 2023 بلغت نحو 404 ملايين طن، بالمقارنة مع نحو 397 مليون طن في 2022، وهو ما يعنى ارتفاع استهلاك الغاز الطبيعي المسال بنحو 7 ملايين طن.

وتوقعت “شل” أن يصل الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال إلى نحو يتراوح ما بين 625 مليون طن و 685 مليون طن سنويا في 2040، لكنه لن يصل إلى مستوى الـ 700 مليون طن، الذي جاء في التقرير السابق لـ”شل” قبل عدة أشهر.

وتمتلك “شل” عملاقة النفط العالمية، أكبر محفظة في مجال تسييل الغاز الطبيعي وتسويقه عالميا، حيث تصل حصتها إلى نحو 20% من من إجمالي الطلب العالمي على الغاز، وفقاً للبيانات الصادرة عن “بلومبرغ إنتليجنس”.