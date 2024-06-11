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الصادرات النفطية السعودية للصين تتراجع للشهر الثالث

قالت مصادر إن شركات التكرير الصينية تخفض وارداتها من السعودية بسبب ارتفاع أسعار الخام السعودي وضعف هوامش التكرير

فريق التحرير by فريق التحرير

نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر تجارية قولها اليوم الثلاثاء أن صادرات النفط الخام السعودية إلى الصين ستنخفض للشهر الثالث على التوالي في تموز / يوليو إلى نحو 36 مليون برميل وسط أعمال صيانة للمصانع ومع اختيار بعض المصافي لمصادر أخرى لنفط أرخص سعرا.

وتوقعت المصادر ان تتراجع صادرات يوليو من نحو 39 مليون برميل في يونيو حزيران.

وأضافت المصادر أن إحدى شركات التكرير الحكومية وشركة تكرير خاصة خفضتا مخصصاتهما للخام السعودي في يوليو مقارنة بيونيو.

ولم يتسن على الفور الاتصال بشركة النفط الحكومية أرامكو السعودية للتعليق.

وقالت المصادر إن شركات التكرير الصينية تخفض وارداتها من السعودية، ثاني أكبر مورد للنفط للصين، بسبب ارتفاع أسعار الخام السعودي وضعف هوامش التكرير.

جاء ذلك على الرغم من قيام أرامكو السعودية بتخفيض أسعار البيع الرسمية لصادراتها من الخام في آسيا في يوليو للمرة الأولى منذ خمسة أشهر.

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