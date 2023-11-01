مويضي المطيري by مويضي المطيري

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أرامكو السعودية تواجه تهديدات إمدادات الطاقة بالأمن السيبراني

لأن أرامكو تعمل على توفير الطاقة والمنتجات التي يحتاجها الاقتصاد العالمي وتؤدي دورًا حيويًّا في حياة ملايين الأشخاص، كان لابد من العمل على حمايتها بتعزيز الأمن السيبراني.

مويضي المطيري by مويضي المطيري

قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، أنهم وسّعوا من إستراتيجياتهم في مجال الأمن السيبراني للتقليل من أيّ تهديدات للإمدادات الثابتة من الطاقة.

وأضاف، “لأننا نعمل على توفير الطاقة والمنتجات التي يحتاجها الاقتصاد العالمي ونؤدي دورًا حيويًّا في حياة ملايين الأشخاص نعمل على حمايتها بتعزيز الأمن السيبراني”، كما أتاح لنا هذا النهج تسخير الإمكانات القوية للابتكارات الرقمية”.

و أوضح رئيس أرامكو، خلال أعمال الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للأمن السيبراني والتي تُعقد في الرياض برعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتستمر ليومين تحت عنوان “رسم الأولويات المشتركة في الفضاء السيبراني، ” إذا نظرنا إلى الطفرات التقنية الجديدة والتطورات الرقمية المتسارعة بما فيها تصاعد استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والمخاطر المحتملة، يصبح من الضروري أكثر من أيّ وقت مضى التعاون بين جميع أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص والمجتمعات لإيجاد حلول تجاه المخاوف الأمنية التي تسبب تهديدات للأعمال والمجتمعات.

و قال: “بالنسبة لنا في أرامكو السعودية، نعتبر تعزيز الأمن السيبراني في مقدمة أولوياتنا، فهو ركيزة لأمن وسلامة البُنى التحتية لأعمالنا، ولتوفير الحماية المطلوبة، استثمرنا في منصات مثل مركز الأمن السيبراني التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يُعد أحد المراكز الفكرية العالمية الرائدة في هذا المجال”، مؤكدا على جهود الهيئة الوطنية للأمن السيبراني التي حققت الكثير خلال فترة وجيزة لتمكين وحماية بيئة الأعمال في الوطن.


وشارك رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، في المنتدى إلى جانب نخبة من القادة وصنّاع القرار والمديرين التنفيذيين من المنظمات الدولية ذات الصلة بمجال الأمن السيبراني، يمثلون مختلف القطاعات الحكومية والأكاديمية وأبرز الشركات العالمية.

وتأتي مشاركة أرامكو السعودية في المنتدى كشريك إستراتيجي للتركيز على أهمية العمل الجماعي، ومنح الأمن السيبراني الأولوية القصوى لمجابهة الهجمات الإلكترونية.

ويمّثل هذا المنتدى فرصة مهمة لمناقشة وتطوير وتكامل المعايير الدولية، والاستفادة من تجارب الآخرين، والتعرّف على أفضل الممارسات في الأمن السيبراني.


وتتبنّى أرامكو السعودية تقنيات متقدمة في جميع مرافقها وأعمالها لاستكشاف المهددات السيبرانية في ظل القدرات الهائلة التي أطلقتها الثورة الصناعية الرابعة. كما أنشأت الشركة برنامج اعتماد الالتزام بضوابط الأمن السيبراني، والذي يهدف إلى ضمان التزام جميع الأطراف الخارجية بمعيار أرامكو السعودية للأمن السيبراني، والذي يتطلب من الموردين الذين يتعاملون معها الحصول على شهادة اعتماد تُجدد كل عامين تضمن مواكبتهم لأي تهديدات سيبرانية محتملة.

كما أسّست أرامكو السعودية شركة الحلول السيبرانية لتقديم مجموعة من خدمات الأمن السيبراني المتخصصة لمساعدة الشركات على حماية عملياتها وبياناتها.


ويُعد المنتدى الدولي للأمن السيبراني فعالية سنوية تنظمها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. كما يمثّل إحدى المنصات العالمية التي تجمع نخبة من صناع القرار والرؤساء التنفيذيين، وكبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي أبرز الشركات العالمية، والمنظمات غير الحكومية، والأوساط الأكاديمية حول العالم والمهتمة بتطوير الآفاق المعرفية بشأن موضوعات الأمن السيبراني، وبناء أسس التعاون في ظل المتغيرات الجيوسياسية والإستراتيجية المتسارعة، وآفاق تشكيل مستقبل الأمن السيبراني.

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