أعلنت مديرة إدارة الطاقة بجامعة العربية، جميلة مطر، عن موافقة 22 دولة عربية على إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء.

وأوضحت في تصريحات صحفية، خلال أعمال اللجنة الاستشارية والتنظيمية للسوق العربية المشتركة، بمقر هيئة الربط الخليجي بالدمام، أن الهدف من هذا الاجتماع هو إعداد وتحضير اللجنة الاستشارية والتنظيمية للسوق العربية المشتركة، بالإضافة إلى لجنة مشغلي نظم الكهرباء على مستوى الدول العربية. وتهدف هذه اللجان إلى تمكين أنفسها للقيام بمسؤولياتها بفعالية فور دخول اتفاقية السوق المشتركة حيز التنفيذ، و أن اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء ستدخل حيز النفاذ في سبتمبر المقبل.

وقالت جميلة مطر، إن التنفيذ على أرض الواقع يتطلب بعض الوقت، وبحاجة إلى بنى تحتية ومؤسسات لتنفيذ المشاريع، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي استغرق أكثر 40 عاما لاستكمال الربط الكهربائي بين تلك الدول، مؤكدة، أن عملية استكمال السوق العربية المشتركة للكهرباء لن يستغرق 4 عقود، مؤكدة، أن خارطة الطريق المعتمدة بحلول 2037 – 2038 تنص على استكمال جميع مراحل السوق العربية المشتركة للكهرباء.

وأكدت أن السوق المشتركة للكهرباء العربية ستعتمد على الأطر التنظيمية والقانونية والتشريعية، وستشمل كلاً من الطاقة التقليدية والمتجددة. وأشارت إلى أن هناك توجهاً للربط الكهربائي بين العديد من الدول العربية، مع إمكانية الربط مع القارة الأوروبية عبر عدة مسارات.

ولفتت إلى أن الدول العربية ستستفيد بشكل كبير من تجربة الربط الكهربائي في منطقة الخليج. وتتوزع مشاريع الربط الكهربائي في الدول العربية إلى ثلاثة أقسام رئيسية: الربط الكهربائي الخليجي، الذي يُعتبر الأكثر نجاحًا ونضجًا بين الدول العربية، بالإضافة إلى مجموعة الربط الثماني في منطقة الشرق الأوسط، ومنطقة الربط المغاربي التي تضم تونس، الجزائر، المغرب، وموريتانيا.

وفي هذا السياق، يُذكر أيضًا أن هناك توجهًا لإقامة روابط كهربائية جديدة، بما في ذلك الربط بين العراق والأردن وتركيا والمملكة العربية السعودية. ومن المُلفت للانتباه أيضًا إمكانية الربط مع القارة الأوروبية، سواء عبر تركيا أو المغرب عبر إسبانيا، أو عبر دول البحر الأبيض المتوسط مثل مالطا وقبرص واليونان.